Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 2 febbraio 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 2 febbraio 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, eleganza mentale, fascino naturale, ma decisioni rimandate ancora una volta. Il classico “ci penso ancora” non regge più. È tempo di scegliere, anche se non tutto è perfetto. Relazioni al centro.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 2 febbraio 2026), state vivendo un periodo intenso. State leggendo tra le righe e nessuno se ne accorge. Potere personale in crescita, ma va usato con grazia.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, voglia di fuga, di orizzonti nuovi, di verità scomode. Periodo ideale per dire quello che pensate ma senza lanciare frecce a caso. Opportunità legate a viaggi, studio o nuove visioni. Il cuore vuole spazio, non scuse.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, state costruendo qualcosa che durerà, anche se ora sembra faticoso. Non sottovalutate il lato emotivo: mostrarvi umani non vi rende deboli, vi rende reali. Amore serio, lavoro solido, rispetto in crescita.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 2 febbraio 2026), visionario, fuori schema, un passo avanti. Idee geniali, ma serve concretezza per farle funzionare. Periodo perfetto per collaborazioni non convenzionali. In amore chiedete tanta libertà.

PESCI

Cari Pesci, intuitivi, profondi, quasi profetici. Sentite tutto forse un po’ troppo… Creatività altissima, sogni parlanti. In amore meno idealizzazione, più presenza.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 2 FEBBRAIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: intuitivi, profondi, quasi profetici.