Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 2 febbraio 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 2 febbraio 2026, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, state vivendo un periodo importante dove siete protagonisti. Marte vi rende impazienti, ma anche tremendamente magnetici. Attenzione solo a non voler vincere tutte le discussioni. Lavoro in accelerazione.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 2 febbraio 2026), vi muovete lenti ma strategici. Ottimo momento per soldi e decisioni pratiche. In amore smettete di resistere: quando mollate un po’ il controllo, succedono cose molto interessanti. Coraggio!

GEMELLI

Cari Gemelli, dialoghi brillanti, idee che volano, zero voglia di noia. Siete il personaggio che ruba la scena con una battuta sola. Attenzione però a non promettere più di quanto potete mantenere: qualcuno vi prende sul serio.

CANCRO

Cari Cancro, sotto la vostra corazza c’è una mente finissima che osserva tutto. State capendo tante cose prima degli altri. In amore chiedete sicurezza, ma anche verità: meglio una conversazione scomoda che mille silenzi.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 2 febbraio 2026), carisma alle stelle, ego sotto esame in queste ore di inizio febbraio. Siete nati per brillare, ma ora l’universo vi chiede sostanza, non solo scena. Ottimo momento per leadership vera, quella che ascolta.

VERGINE

Cari Vergine, analitici, lucidi, quasi pericolosamente intelligenti. State vedendo le crepe che gli altri ignorano. Usate questa capacità per costruire, non per autocriticarvi. Settimana perfetta per rimettere ordine fuori e dentro.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 2 FEBBRAIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Vergine: analitici, lucidi, quasi pericolosamente intelligenti.