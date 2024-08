Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 19 agosto 2024 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 19 agosto 2024, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, lascia andare i pensieri negativi, soprattutto in amore. Forse devi cercare un nuovo lavoro, non sei completamente soddisfatto. Non prendetevela se qualcosa non va secondo i piani.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 19 agosto 2024), non puoi controllare l’amore, lasciati andare ai sentimenti. Grandi opportunità sul lavoro. Ci sono ottime opportunità di successo. Rimboccatevi le maniche.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, nuove avventure in arrivo a livello sentimentale. Sul lavoro i tuoi colleghi ti stimano, ma è sempre meglio fare attenzione a chi proverà a mettervi il bastone fra le ruote. Devi contare sulle tue forze per raggiungere i tuoi obiettivi. Non affidatevi agli altri ma solo su voi stessi.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, la Luna è con te oggi, non perdere le occasioni che arriveranno. Troppo stress sul lavoro, cerca di prendere alcune situazioni con più leggerezza. Non affidatevi agli altri ma solo su voi stessi.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 19 agosto 2024), ti piace non restare fermo in amore, ma stavolta scegli bene! A lavoro è ora di dare una svolta. Prendi una una decisione importante. Non affidatevi agli altri ma solo su voi stessi.

PESCI

Cari Pesci, rimanda alla prossima settimana le discussioni in amore. Pondera bene le parole, soprattutto sul posto di lavoro. Non affidatevi agli altri ma solo su voi stessi. Prima di accettare un’offerta valutate pro e contro.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 19 AGOSTO 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Acquario: siete chiamati a compiere scelte importanti. Cercate di farlo nel migliore dei modi.