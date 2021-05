Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 17 maggio 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 17 maggio 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, la Luna non è già contraria: previsti rapporti interessanti con Leone e Acquario. Per quanto riguarda il lavoro, si prospetta una giornata adatta anche per i nuovi progetti.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (17 maggio), in questi giorni tornerà la fiducia, anche se il periodo più intenso arriverà nel mese di giugno. Capitolo lavoro: non tutto è chiaro, prudenza con i colleghi.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, nelle coppie che non vanno d’accordo, con Giove contrario, potrebbe arrivare in testa anche la voglia di separarsi. Per quanto riguarda il lavoro, Giove dissonante porterà qualche ritardo di troppo.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, la Luna è ancora opposta ma tornerà favorevole nel corso del pomeriggio. Per quanto riguarda il lavoro, non tutto quadra, ma tranquilli: siete in grado di fare miracoli…

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, ci potrebbe essere un piccolo dissidio in amore nel corso del pomeriggio, anche martedì cercate di tenere calme le acque. Per quanto riguarda il lavoro, ci sarà chi avrà bisogno di riflettere.

PESCI

Cari Pesci, se avete vissuto una separazione ora potrete ripartire anche se siete diffidenti. È una giornata un po’ controversa per il lavoro, non prendere decisioni rischiose.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 17 MAGGIO 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Bilancia: previsti rapporti interessanti con Leone e Acquario.

