Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 16 maggio 2022 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 16 maggio 2022, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, nel corso della settimana che inizierà domani potrete vivere una condizione di privilegio con i nati sotto i segni del Toro e del Sagittario. Le giornate di mercoledì e giovedì saranno molto produttive, quindi approfittatene.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 16 maggio 2022), in questa settimana sarete provocati, Giove vi sta facendo accelerare, ma Urano in opposizione vi fa frenare… Confusione all’orizzonte. Anche fisicamente non vi sentite al top. Non trascurate la famiglia. Pazienza.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, nelle prossime ore avrete un cielo interessante. Possibile però qualche piccolo calo nelle emozioni e qualche tensione in più. In questo momento state vivendo alla giornata: alcuni giorni siete contenti, altri meno e vorreste mandare tutto a monte. Per l’estate vi aspettano impegni che da un lato sono interessanti, ma dall’altra portano complicazioni.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, la settimana sarà importante, venite del resto da un periodo difficile. I mesi di giugno e luglio vi daranno una carica eccezionale. Chi è stato sconfitto o ha subito un arresto nei propri progetti, potrà ora ripartire con decisione. Novità anche in amore.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 16 maggio 2022), giornata e settimana fiacca, tutta colpa della Luna dissonante. Ma vi state impegnando molto, per cui verso mercoledì raggiungerete il risultato sperato. In amore, si muove qualcosa.

PESCI

Cari Pesci, siete pensierosi da tempo. Questa settimana sarete ancora più agitati, in particolare mercoledì e giovedì, giorni in cui dovrete fare le cose con calma. Domenica sarà una giornata più tranquilla.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 16 MAGGIO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Bilancia: condizione di privilegio con i nati sotto i segni del Toro e del Sagittario.