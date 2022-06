Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 13 giugno 2022 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 13 giugno 2022, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, nelle prossime giornate avrete stelle migliori anche se molti si trovano in una condizione di fastidio, di nervosismo e agitazione che riguarda anche la vita privata. Ecco perché l’amore va tenuto sotto controllo. Evitate di portare il nervosismo dal lavoro a casa.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 13 giugno 2022), non è un periodo no ma ci sono tante piccole complicazioni da affrontare come il lavoro, i figli e le questioni burocratiche. Meglio non avventurarsi in polemiche perché in questi giorni di polemiche ne avete sollevate fin troppe. C’è una decisione da prendere, ma per quanto riguarda amore e sentimenti, vorreste essere compresi di più dal partner. Capiti.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, state cercando di pensare all’estate. Per voi la bella stagione rappresenta un trampolino di lancio in vista dell’autunno. Un incontro può rivelarsi importante, un lavoro può evidenziarsi come interessante.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, le stelle sono promettenti ed utili anche per coloro che nel corso degli ultimi giorni hanno dovuto affrontare un problema importante. Si tratta di una bella settimana per chiarire quello che non va in amore. Incontri e contatti sono comunque favoriti.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 13 giugno 2022), qualcosa non va: piccole tensioni in vista. Ora non è un buon momento per parlare d’amore soprattutto se c’è una persona che riesce a tenervi testa. Il vostro è un segno che eccelle nella creatività, nell’organizzazione di tutti i giorni.

PESCI

Cari Pesci, non è più possibile fare a meno di voi, ogni decisione che prendete alla fine passa e viene accettata dalle persone che vi stanno attorno. Chi ha una responsabilità importante, chi lavora in un gruppo, si troverà nuovamente al centro dell’attenzione.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 13 GIUGNO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Sagittario: un incontro può rivelarsi importante.