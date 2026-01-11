Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 12 gennaio 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 12 gennaio 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, sei in una fase di riequilibrio. Dopo tensioni e scelte difficili, ora puoi ritrovare una certa armonia, soprattutto nei rapporti. In amore c’è voglia di serenità: chi ha vissuto una crisi può recuperare, ma solo se c’è sincerità. Sul lavoro potresti sentirti diviso tra ciò che è giusto e ciò che conviene: segui l’istinto, ma senza perdere di vista la realtà. Le stelle ti aiutano a ritrovare fiducia.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 12 gennaio 2026), questo è un cielo intenso, come piace a te. Le emozioni sono forti e profonde, e nulla viene vissuto in superficie. In amore puoi vivere momenti di grande passione, ma anche confronti decisivi: o si va avanti con verità, o si chiude. Sul lavoro sei determinato, forse anche troppo: evita scontri inutili e usa la strategia, che è la tua arma migliore. Periodo ideale per trasformare ciò che non funziona più.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, dopo un periodo un po’ confuso, ora senti il bisogno di nuovi stimoli, viaggi, esperienze diverse. Sul lavoro possono aprirsi strade interessanti, ma devi essere pronto a rimetterti in gioco. In amore sei più irrequieto: chi ti ama deve lasciarti spazio, ma tu cerca di non scappare davanti alle responsabilità. Le stelle parlano di crescita, se accetti il cambiamento.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, anche se i risultati non sono immediati, stai costruendo qualcosa di solido. Sul lavoro puoi fare passi importanti, soprattutto se hai avuto la pazienza di aspettare. In amore sei più chiuso del solito: non per mancanza di sentimenti, ma per paura di mostrarti vulnerabile. Ricorda che la forza non è solo controllo, ma anche capacità di lasciarsi andare.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 12 gennaio 2026), le stelle parlano di rinnovamento. Hai bisogno di rompere schemi, di cambiare abitudini, di sentirti libero di essere te stesso. Sul lavoro possono arrivare idee originali, ma serve concretezza per realizzarle. In amore sei imprevedibile: chi ti sta accanto deve accettare la tua natura indipendente. Periodo ideale per fare scelte fuori dal comune, ma coerenti con ciò che senti davvero.

PESCI

Cari Pesci, questo è un cielo delicato e profondo. Sei più sensibile del solito, ma anche più ispirato. In amore c’è bisogno di dolcezza e comprensione: chi è solo può vivere un incontro speciale, chi è in coppia deve evitare di idealizzare troppo l’altro. Sul lavoro segui l’intuizione, ma cerca anche punti fermi. Le stelle ti invitano a credere nei tuoi sogni, senza perdere il contatto con la realtà.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 12 GENNAIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Sagittario: dopo un periodo un po’ confuso, ora senti il bisogno di nuovi stimoli, viaggi, esperienze diverse.