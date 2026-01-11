Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 12 gennaio 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 12 gennaio 2026, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, dopo settimane in cui ti sei sentito costretto a rallentare, ora l’energia torna a scorrere con maggiore decisione. Le stelle ti chiedono di riprendere in mano una situazione lasciata in sospeso, soprattutto sul lavoro: una scelta che avevi rimandato non può più aspettare. In amore c’è bisogno di chiarezza: se una relazione è solida, si rafforza; se invece vivi un rapporto ambiguo, potresti sentire il bisogno di dire finalmente ciò che pensi. Attenzione agli scatti d’impazienza: non tutti hanno il tuo ritmo, e a volte saper aspettare è una vittoria.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 12 gennaio 2026), non tutto è stato semplice negli ultimi tempi, ma ora puoi rimettere ordine, soprattutto nelle questioni pratiche ed economiche. È il momento giusto per fare scelte concrete, magari legate alla casa o a un progetto di lunga durata. In amore sei più riflessivo del solito: senti il bisogno di stabilità e di conferme, ma evita di chiuderti se l’altro non riesce a leggerti dentro. Il consiglio delle stelle è chiaro: meno rigidità, più fiducia.

GEMELLI

Cari Gemelli, una fase di movimento e cambiamento. Le idee non mancano, anzi: la mente corre veloce e hai voglia di fare, dire, proporre. Sul lavoro possono arrivare contatti interessanti o nuove opportunità, soprattutto se lavori con la comunicazione o i social. In amore torna la voglia di leggerezza: chi è solo può fare incontri stimolanti, chi è in coppia ha bisogno di dialogo. Attenzione però a non disperdere le energie: scegli una direzione e seguila.

CANCRO

Cari Cancro, questo cielo parla al tuo cuore. Sei in una fase di maggiore consapevolezza emotiva, e finalmente riesci a dare un nome a ciò che provi. In amore è un momento importante: le coppie solide fanno progetti, mentre chi ha vissuto una crisi deve decidere se ricucire o voltare pagina. Sul lavoro sei più sensibile alle critiche, ma non sottovalutare il tuo valore: qualcuno sta osservando con attenzione ciò che fai. Fidati di più di te stesso.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 12 gennaio 2026), dopo un periodo di stanchezza o di dubbi, ora senti di nuovo il desiderio di brillare. Sul lavoro c’è voglia di riscatto: se hai subito un torto o una delusione, presto potrai dimostrare chi sei davvero. In amore sei passionale, ma anche più esigente: vuoi sentirti scelto, non dato per scontato. Attenzione all’orgoglio: a volte una parola in meno evita grandi incomprensioni.

VERGINE

Cari Vergine, il cielo ti invita a rimettere ordine, come piace a te. È un buon momento per sistemare questioni pratiche, contratti, scadenze, ma anche per fare chiarezza dentro di te. In amore sei più selettivo: non hai voglia di perdere tempo con rapporti confusi. Chi è in coppia deve lavorare sul dialogo, evitando silenzi che diventano muri. Sul lavoro la precisione sarà premiata, ma cerca di non caricarti di troppe responsabilità.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 12 GENNAIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Cancro: questo cielo parla al tuo cuore. Sei in una fase di maggiore consapevolezza emotiva, e finalmente riesci a dare un nome a ciò che provi.