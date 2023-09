Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 11 settembre 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 11 settembre 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, la settimana che sta parte domani aiuterà tutti coloro che vogliono fare qualcosa in più: recuperare l’amore, parlare in famiglia, cercare delle soluzioni… Con questo Marte favorevole non vi manca l’energia. Buone notizie anche dal lavoro.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 11 settembre 2023), i mesi di settembre e ottobre saranno di ricarica per voi. Non adagiatevi troppo su situazioni non valide e cercate delle soluzioni serie e definitive. Momento di forza per le relazioni e sul lavoro. Passi importanti da fare entro novembre. Coraggio.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, per voi si prospetta una settimana interessante, in particolare per le relazioni interpersonali. Siete un segno generalmente ottimista, dunque se siete persone pessimiste vuol dire che non state facendo la vita che vorreste… Fatevi due domande!

CAPRICORNO

Cari Capricorno, da tempo avete diverse mete da raggiungere e ora l’orizzonte vi sembra più chiaro e vicino. Saturno nel segno vi porta responsabilità ma in un certo senso non bisogna tornare al passato. Chi lavora da anni allo stesso modo vorrebbe evadere.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 11 settembre 2023), nei prossimi tre mesi dovrete essere assolutamente cauti. Miglioramenti in arrivo dal punto di vista economico-finanziario a partire da dicembre; prima di quel periodo avrete qualche spesa in più.

PESCI

Cari Pesci, in questi giorni l’amore può essere un po’ sottotono ma non temete, solo per qualche ora o perché qualcuno ha il partner lontano. Settembre e ottobre però sono mesi di grande recupero. Coraggio. Siete sulla strada giusta.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 11 SETTEMBRE 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Bilancia: settimana importante per tutti coloro che vogliono agire, rimboccarsi le maniche.