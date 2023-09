Oroscopo Paolo Fox della settimana 4-10 settembre 2023

Qual è il mio oroscopo della settimana (dal 4 al 10 settembre 2023) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 4 al 10 settembre 2023 trovate online, diffuse da diversi siti.

ARIETE

Cari Ariete, un improvviso risveglio della vita sentimentale nel corso dei prossimi giorni potrebbe essere segnato da una telefonata improvvisa, da un richiamo segnato dal destino, da una lettera o da un incontro che farà battere forte il tuo cuore. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di controllare le spese, soldi in uscita, pausa necessaria per chi è stato male e deve recuperare.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, non tutte le unioni sono messe sotto esame nella loro essenza, in molti casi si tratta di avvenimenti esterni che devono essere fronteggiati con un po’ di diplomazia. Tanto lavoro o decisioni in vista. Conviene agire in modo positivo perché settembre può portare soluzioni per questioni patrimoniali o legali.

GEMELLI

Cari Gemelli, Venere vi farà innamorare in pochi minuti, una cotta lampo, una persona conosciuta può entrare nella vostra vita e uno sguardo ricambiato può emozionarvi, recupero dopo una separazione. Sta solo a voi non fare problemi, nonostante il vostro modo di fare sicuro siete delle persone molto timide. Per quanto riguarda il lavoro, stanchezza più forte nei giorni di metà settimana in cui sarà anche facile perdere la pazienza.

CANCRO

Cari Cancro, le stelle promettono assistenza, Venere sarà ancora più positiva da ottobre. Il problema è che non vi sta bene più nulla soprattutto se siete in coppia da anni, uno stato di maggiore carica arriva sabato, complice la luna nel vostro segno, fine settimana ideale per dire tutto quello che non vi sta bene. Per quanto riguarda il lavoro, in certe giornate dovrete far tacere il vostro orgoglio e ascoltare con attenzione quello che dicono gli altri.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (4-10 settembre 2023), non è escluso che qualcuno stia pensando a vivere un’altra storia se quella di sempre non lo soddisfa… i tradimenti non risolvono, possono solo complicare le cose. Per quanto riguarda il lavoro, lasciate che le cose impostate maturino da sole. Questa settimana ci vorrà prudenza in tutto.

VERGINE

Cari Vergine, Venere da ottobre sarà nel vostro segno: i rapporti che nascono in questo periodo potrebbero avere una definizione a breve. Inoltre nelle giornate del 9 e 10 avrete ancora più voglia di amare. Per quanto riguarda il lavoro, dobbiamo ricordare che questo è un mese un po’ frenetico. Non bisogna esagerare con le spese, la posizione di Mercurio è nel segno, avete già pensato di cambiare accordi, desiderate portare avanti innovazioni e non fare più le solite cose che avete fatto nel passato.

BILANCIA

Cari Bilancia, ora più che mai è necessario riabilitare amori, allargare il giro delle amicizie, sentirsi più consapevoli delle proprie capacità ma anche dei propri limiti. Se sei single e cerchi una storia duratura dovrai attendere ancora. Le giornate migliori della settimana sono quelle di mercoledì e giovedì. Attenzione alla gelosia. Per quanto riguarda il lavoro, questo è un periodo in cui si possono presentare delle occasioni, ma fate attenzione che non siano trappole.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, questa settimana conterrà ancora giornate polemiche, saranno quelle di lunedì e martedì. Per quanto riguarda il lavoro, la situazione generale con Giove in opposizione ha rimesso in gioco alcune tue sicurezze, ti stai avviando verso un percorso che sai bene dove porterà.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale, Venere porta la possibilità di nuovi amori, conferma le storie esistenti e in ogni caso rimette in gioco il sentimento. Non è escluso ad esempio che pur avendo una storia da molto tempo, tu sia attratto da una persona molto particolare… Per quanto riguarda il lavoro, è un periodo particolare, bersagliato dalla quadratura di Mercurio, non ti permette di fare come vorresti, tuttavia ci sono molte prospettive a livello professionale che si stanno aprendo.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, se cercate una storia d’amore dovrete stare attenti alle proposte che vi faranno. Non rimandate le decisioni che investono da vicino la vostra persona e le scelte da fare nell’immediato futuro. Questa settimana è segnata da una grande energia che aiuterà le coppie che si vogliono bene da tempo. Per quanto riguarda il lavoro, periodo di riscatto. Se non è arrivata una nomina non preoccupatevi perché entro primavera ci saranno novità.

ACQUARIO

Cari Acquario, evitate di dare spago ai rimproveri e alle ripicche nel rapporto di coppia, i problemi e le distanze degli ultimi tempi saranno dimenticati solo se non calcate troppo la mano sulle differenze. Diverso il discorso per le coppie che vivono un’amicizia amorosa, in questo caso Venere in opposizione non ha scalfito il rapporto ma provocato un calo del desiderio.

PESCI

Cari Pesci, questo mese vi premia se volete vivere relazioni senza impegno. Mercurio in opposizione, però, non fa altro che generare dubbi, soprattutto nelle coppie di vecchia data. Non è detto che ci siano rischi di separazione o conflitto, però probabile che il lavoro di uno dei due stia per cambiare e anche le responsabilità familiari cambino.

