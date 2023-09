Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 11 settembre 2023 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 11 settembre 2023, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, per voi sta iniziando una settimana interessante, in particolare per coltivare i rapporti con gli altri o vivere una bella storia entro fine anno. In tanti potrebbero avere qualcosa in più rispetto al recente passato.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 11 settembre 2023), gli amori che nascono in questo periodo potrebbero essere non definitivi. Attenzione poi a quelli che nascono contemporaneamente ad altri già presenti… Sono troppo pericolosi. Cercate di ritrovare un po’ di tranquillità interiore.

GEMELLI

Cari Gemelli, da qualche giorno non vi sentite in perfetta forma: colpa di un’arrabbiatura o di un momento di stress che vi ha fatto tornare in mente qualche dispiacere. Potreste anche non essere più convinti di una storia. Se dovete concludere un accordo, fatelo entro novembre.

CANCRO

Cari Cancro, nel corso delle prossime ore probabilmente dovrete prendere le distanze da persone che portano disagio. In questo periodo dovete assolutamente recuperare l’amore, soprattutto chi tra giugno e agosto ha vissuto una crisi o ha nascosto una certa intolleranza.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 11 settembre 2023), nel corso della settimana dovrete farvi scivolare addosso ogni provocazione anche se non sarà affatto facile. C’è anche chi ha avuto un calo fisico tra giovedì e venerdì e ancora non ha recuperato… Questo periodo perplesso però è il preludio per un grandioso dicembre. Tenete duro ancora per un po’.

VERGINE

Cari Vergine, vi sentite parecchio sotto pressione, con tante esperienze di lavoro importanti da valutare. Se dovete fare delle azioni agite entro il mese di novembre perché da dicembre i tempi di allungheranno enormemente.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 11 SETTEMBRE 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Ariete: sta iniziando una settimana interessante, in particolare per coltivare i rapporti con gli altri o vivere una bella storia.