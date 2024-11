Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 11 novembre 2024 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 11 novembre 2024, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, dimenticare è l’unico modo per proseguire in maniera positiva il percorso indicato dal tuo cuore. Il 13 avrai l’opportunità di incontrare la persona che ti interessa o anche solo ricevere un messaggio che scalderà il tuo cuore. Se c’è una storia che non funziona più rifletti bene su di essa, non precluderti altri legami. Oroscopo interessante anche per il lavoro.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 11 novembre 2024), c’è la Luna in opposizione. Sei irruento e anche nervoso. Se devi prendere decisioni importanti è bene rimandarle a momenti migliori. Sabato e domenica le giornate migliori di questa settimana dove ritrovare un po’ di armonia. Attento a litigare con le persone sbagliate, specie con persone che potrebbero scalare posizioni nel tuo cuore.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, la fortuna si annida nei contratti di lavoro. Le caratteristiche migliori di questo oroscopo sono infatti sul settore professionale. Amore: non essere ansioso, tutto si risolverà. Meno bene la situazione con i parenti, per ora cerca di adattarti altrimenti non si farà altro che discutere.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, Luna positiva, dunque c’è la possibilità di far valere le proprie idee. Sentimenti: molto stimolanti i rapporti di amicizia, sei in sintonia con le persone che ti circondano. La voglia di emergere è ai massimi livelli: devi resettare il passato e ricominciare. Entro fine mese si risolveranno problemi pregressi.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 11 novembre 2024), possibilità di vivere in modo intenso una storia d’amore! Devi fare un esame accurato delle tue energie a disposizione, delle cose che realmente devi fare. Lavoro: approfitta del periodo stimolante che stai vivendo. 14 e 15 novembre giornate propizie per fare colloqui o scelte importanti.

PESCI

Cari Pesci, sei più dolce verso gli altri e anche maggiormente positivo. Per qualcuno sei sconvolgente, indimenticabile. Pianifica bene il fine settimana con la persona che ti piace di più. Nuove conquiste in vista. In famiglia va meno bene, si intravedono piccoli problemi e forse dovrai aiutare una persona che non sta bene.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 11 NOVEMBRE 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Acquario: preparatevi a vivere con intensità e calore una storia d’amore nuova ricca di soddisfazioni.