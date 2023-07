Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 10 luglio 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 10 luglio 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, la stanchezza si fa sentire e l’amore rischia di non decollare. Attenzione ai segni dei pesci, vergine e gemelli. Sul lavoro non siate frettolosi. Meglio fare le cose con calma e non prendersela se qualcosa non va come vorreste. Rimboccatevi le maniche.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 10 luglio 2023), avete una grande voglia di vivere l’amore senza freni quindi fatelo. Da metà mese andrà ancora meglio e sul lavoro la svolta è dietro l’angolo.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, non perdete la fiducia nell’amore anche perché non riuscireste a vivere senza. Sul lavoro avete voglia di una svolta ma è tutto nelle vostre mani. Sarete in grado di ottenere grandi cose in ogni campo, bisogna solo volerlo.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, in amore sarebbe meglio non agitarsi troppo e sul lavoro arrivano cambiamenti che porteranno a spostarsi o avere nuovi capi e colleghi. Sarete in grado di ottenere grandi cose in ogni campo, rimboccatevi le maniche e dimostrate il vostro valore.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 10 luglio 2023), la luna vi sostiene in questa giornata e la rende molto bella per l’amore e per capire in che direzione andare. Sul lavoro arrivano proposte che andrebbero accettate.

PESCI

Cari Pesci, sia la luna che Venere sono opposte quindi massima attenzione in amore. Sul lavoro vi sentite poco considerati ma presto le cose cambieranno e i protagonisti diventerete voi. Abbiate solo un po’ di pazienza e continuate nel frattempo a dare il massimo per dimostrare di che pasta siete fatti.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 10 LUGLIO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Acquario: con questa luna che splende potete ottenere grandi cose in ogni campo. Rimboccatevi le maniche.