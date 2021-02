Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 1 marzo 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 1 marzo 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, questo mese di marzo vi vedrà assoluti protagonisti sul piano sentimentale. D’altronde Marte è nel segno, per cui approfittatene. Sul lavoro date il massimo ma senza scoraggiarvi: gli intoppi o i contrattempi possono sempre capitare. Se invece vi rendete conto che le cose non vanno come vorreste, fermatevi un attimo e riflettete sul da farsi.

SCORPIONE

Cari Scorpione, durante la giornata di domani e in generale in questo nuovo mese le relazioni potranno prendere nuova vita. Venere infatti è favorevole. Sul lavoro potrete finalmente risolvere problemi di lungo corso: non mancheranno le opportunità, e così potrete scrollarvi di dosso un po’ di quella paura accumulata a febbraio.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, domani secondo l’oroscopo di Paolo Fox – 1 marzo 2021 – si prevede una giornata sottotono in amore. Se avete iniziato una nuova relazione, potreste non sentirvi pienamente soddisfatti del partner, o addirittura già annoiati. In questo caso sarebbe meglio voltare pagina. Sul lavoro siate positivi e portate avanti le vostre idee.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, questo mese di marzo sarà davvero favorevole per l’amore. Venere nel segno infatti è sinonimo di grandi opportunità, sia per i single che per le coppie storiche. Ottime novità anche sul lavoro: potreste ricevere un nuovo incarico o firmare un importante contratto. Dopo un periodo complesso, potete riscattarvi.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (1 marzo 2021), non dovete rovinare un rapporto che dura da tempo. In amore molti di voi in questo periodo potrebbero essersi accontentati di una storia legata solo alla trasgressione, ma adesso volete qualcosa di più. Bene il lavoro in questo mese di marzo: è il momento di fare scelte in vista del futuro.

PESCI

Cari Pesci, se c’è qualcuno che vi piace, è il momento di farvi avanti e dichiararvi, d’altronde non avete nulla da perdere. Come si dice, tentar non nuoce. Sul lavoro siete forti e convinti delle vostre qualità, evitate però discussioni, anche piccole, con colleghi e superiori se non volete guastare rapporti importanti e mettervi in difficoltà.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 1 MARZO 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Capricorno: con la protezione di Venere, questo mese di marzo sarà ottimo per l’amore.

