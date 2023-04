Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 1 maggio 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 1 maggio 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, fidatevi di più del vostro istinto in amore. Per quanto riguarda il lavoro, lo stress è tanto ma meglio non perdere il controllo proprio adesso. D’altronde questa è la festa dei lavoratori, quindi approfittatene per staccare la spina e riposare un po’. Ne avete bisogno.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 1 maggio 2023), voi siete molto passionali e anche un po’ irruenti ma la persona giusta saprà apprezzare e amare questo vostro modo di essere. Sul lavoro vi state impegnando tanto, forse dovreste cercare di stare un po’ più tranquilli.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, ci vuole un bel po’ di sincerità per capire quello che si vuole davvero in amore. Sul lavoro vi sentite un po’ esausti e siete in attesa di una promozione che sta tardando ad arrivare. Abbiate ancora un po’ di pazienza, ma non fatevi mettere i piedi in faccia.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, attenzione alle scappatelle perché potrebbero farvi perdere la bussola in amore. Cercate di riconoscere da subito quali persone avete davanti. Sul lavoro siete sempre molto ambiziosi, continuate così. Vedrete che le soddisfazioni non tarderanno ad arrivare.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 1 maggio 2023), c’è un po’ di rabbia dentro di voi ma dovreste cercare di eliminarla una volta per tutte. Sul lavoro tutto procede per il meglio e dalla prossima settimana arriveranno bellissime novità.

PESCI

Cari Pesci, siete sempre un po’ confusi in amore ma alla fine vi piace molto vagare in questi stati d’animo poco chiari. Sul lavoro siete stanchi della routine ma se tenete duro presto arriverà una bellissima soddisfazione.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 1 MAGGIO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Capricorno: la sana ambizione sul lavoro vi porterà lontano.