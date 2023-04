Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 1 maggio 2023 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 1 maggio 2023, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, questa è una giornata un po’ apatica, è da tempo che vi sentite un po’ privi di sentimenti ma dovreste impegnarvi per far tornare l’amore protagonista della vostra vita. Sul lavoro tutto procede per il meglio ma meglio non strafare.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 1 maggio 2023), non preoccupatevi se ci sarà un fraintendimento di coppia, ci sarà modo di recuperare a breve. Per quanto riguarda il lavoro attenzione ai colleghi che potrebbero farvi un tiro mancino. C’è chi proverà infatti a mettervi il bastone fra le ruote, magari perché invidioso del vostro successo.

GEMELLI

Cari Gemelli, avete una grande voglia di emozioni forti ma meglio non lasciarsi sopraffare da queste. Sul lavoro potrebbe esserci qualcosa che non va. Ma per adesso non pensatevi, d’altronde è la festa dei lavoratori.

CANCRO

Cari Cancro, siete un po’ confusi in amore, ci vorrebbe un po’ più di chiarezza. Dal punto di vista professionale non vi siete fermati un attimo e forse sarebbe anche arrivato il momento di riposare.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 1 maggio 2023), l’amore non sta andando alla grandissima ma da fine mese inizierà un transito della Luna e di Venere che farà finalmente tornare la passione nella vostra vita. Sul lavoro va molto bene e siete amati da tutti.

VERGINE

Cari Vergine, avete sempre dubbi in amore e non siete mai del tutto sicuri di quello che avete. Sul lavoro, invece, state dando e ricevendo il massimo. Potete quindi festeggiare il 1 maggio con grande entusiasmo e meritato riposo.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 1 MAGGIO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Vergine: sul lavoro state ottenendo grandi cose, in amore dovete essere più sicuri.