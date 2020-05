Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 1 giugno 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Sono molti gli italiani che tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 1 giugno 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, è giunta l’ora di ripartire insieme al vostro partner dopo un periodo di grandi incertezze e, per qualcuno, anche di pausa. In questo periodo di quarantena per tutti avete capito quali sono davvero le vostre priorità e forse adesso è il momento di recuperare il rapporto con la persona che amate davvero. Non trascurate, però, gli amici: vi sono stati vicino anche nel momento in cui non potevate vedervi fisicamente. Adesso siete voi a dover tornare indietro un po’ d’amore.

SCORPIONE

Cari Scorpione, l’oroscopo di domani di Paolo Fox dice che l’unione di Marte, Giove e Mercurio vi regala un’ondata di buona fortuna, soprattutto nei sentimenti. Siete delle persone incerte per natura, quindi fate fatica a gioire quando qualcosa va bene. Rimanete con i piedi per terra per evitare grosse delusioni, ma non dimenticate ogni tanto di abbandonarvi a un bel sorriso.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, inizia il mese delle verità per voi. In amore, se state vivendo una storia d’amore da poco e avete molti dubbi, forse riuscirete a trovare diverse risposte. Sul lavoro, invece, vi sentite appagati come non mai. E’ una sensazione nuova per voi, c’è il rischio che vi rilassiate un po’ troppo: fate attenzione solo a questo, per il resto continuate per la vostra strada.

CAPRICORNO

Cari amici del Capricorno, negli ultimi tempi avete messo forzatamente l’amore in secondo piano per lasciare spazio a famiglia e soprattutto lavoro. L’oroscopo di domani di Paolo Fox afferma che continuerete su questo solco per un po’ di tempo: non sentitevi inadeguati, se è questo che il vostro cuore vuole, andate avanti. Evitate discussioni con le persone a cui volete più bene.

ACQUARIO

Cari Acquario, negli ultimi tempi c’è una persona che vi è sempre orbitata attorno senza particolari conseguenze e che invece adesso vi fa battere il cuore. Non sarebbe un grosso problema, se non fosse che alcuni di voi sono già impegnati. Cercate di interrogare bene il vostro cuore prima di prendere qualsiasi decisione affrettata. Non abbiate fretta e studiate a fondo tutte le vostre sensazioni.

PESCI

Cari Pesci, aspettatevi una giornata non troppo fortunata in amore. Arriverà qualche discussione con il partner, ma non sarà niente che non si può superare con il giusto dialogo. L’oroscopo di domani di Paolo Fox vi annuncia inoltre che avrete l’occasione di recuperare un’amicizia che si è deteriorata da un po’ di tempo. Non sprecatela.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 1 GIUGNO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Bilancia: siete abituati a vedere tutto nero e adesso non vi sembra vero che le stelle siano al vostro fianco. Quella di domani sarà una giornata indimenticabile: godete di ogni momento.

