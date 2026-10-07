Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 8 ottobre 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa dicono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 8 ottobre 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, state recuperando una maggiore libertà di scelta. Lavoro? Parlare apertamente sarà più utile che continuare a rimandare. Anche sul piano economico è arrivato il momento di capire quali priorità meritano davvero la vostra totale attenzione.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 8 ottobre 2026), potreste intuire le vere intenzioni di qualcuno senza bisogno di troppe spiegazioni. Per quanto riguarda il lavoro, una strategia prudente può portarvi più lontano di una reazione impulsiva.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, avete voglia di allargare i vostri orizzonti e la giornata può offrirvi un’occasione interessante per farlo. Per quanto riguarda il lavoro, non sottovalutate una proposta solo perché arriva in una forma diversa da quella che immaginavate.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, siete in una fase nella quale la pazienza può finalmente dare i suoi frutti. Fate attenzione soltanto a non trasformare ogni responsabilità in un obbligo personale. In amore avete bisogno di gesti concreti. Sostanza.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 8 ottobre 2026), potreste accorgervi che, con qualche modifica, qualcosa che sembrava prematuro è ora diventato realizzabile. Per quanto riguarda il lavoro, la vostra originalità viene notata.

PESCI

Cari Pesci, avete bisogno di fare ordine tra desideri diversi e aspettative che negli ultimi giorni si sono accavallate. Per quanto riguarda il lavoro, una collaborazione può rivelarsi più utile del previsto, soprattutto se accettate di non dover fare tutto da soli.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 8 OTTOBRE 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: avete bisogno di fare ordine tra desideri diversi.