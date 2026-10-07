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Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Giovedì 8 ottobre 2026

Immagine di copertina
Paolo Fox. Credit: AGF
di Giovanni Macchi
Immagine dell'autore

Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 8 ottobre 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 8 ottobre 2026, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, dovete guardare con maggiore attenzione a ciò che avete costruito negli ultimi tempi. Per quanto riguarda il lavoro, potreste ricevere una richiesta che mette alla prova la vostra capacità di organizzazione, ma avete gli strumenti per gestirla bene.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 8 ottobre 2026), cercate di trovare il giusto ritmo per affrontare le varie giornate. Per quanto riguarda il lavoro, sarà utile procedere con calma, soprattutto se qualcuno vi propone una soluzione apparentemente semplice.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE
GEMELLI 

Cari Gemelli, un’informazione ricevuta quasi per caso vi permette di considerare un’opportunità che finora avevate trascurato. Capitolo lavoro: non abbiate paura di modificare un metodo che non vi convince più.

CANCRO

Cari Cancro, una scelta personale può richiedere qualche riflessione, ma non è il momento di farvi condizionare dai giudizi esterni. Per quanto riguarda il lavoro, una maggiore sicurezza nelle vostre capacità vi consente di affrontare anche un incarico impegnativo senza sentirvi fuori posto.

oroscopo paolo fox domani
AGF
LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 8 ottobre 2026), qualcosa sta cambiando nel modo in cui affrontate le vostre responsabilità. Una questione rimasta in sospeso torna sotto la vostra attenzione e merita finalmente una risposta.

VERGINE

Cari Vergine, la vostra attenzione ai dettagli oggi può diventare un prezioso alleato. Per quanto riguarda il lavoro, procede meglio quando distinguete ciò che è urgente da ciò che può aspettare.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 8 OTTOBRE 2026, SECONDO PAOLO FOX 

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Vergine: la vostra attenzione ai dettagli può diventare un prezioso alleato.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA
Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
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