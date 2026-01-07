Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 8 gennaio 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 8 gennaio 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, periodo di scelte importanti, soprattutto nei rapporti. La Bilancia non ama i conflitti, ma ora non puoi più rimandare. Chiarezza è la parola chiave. Il lavoro favorisce collaborazioni e accordi, ma solo se sono equi. In amore, chi è in coppia deve ritrovare equilibrio; i single possono vivere un incontro karmico. Buona energia, ma attenzione agli sbalzi d’umore.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 8 gennaio 2026), una fase di trasformazione profonda. Stai cambiando pelle, e non è semplice. Le stelle parlano di fine e rinascita, soprattutto sul piano emotivo e professionale. In amore, intensità altissima: o tutto o niente. Il lavoro può portare una svolta improvvisa. Energia potente, ma va incanalata bene per evitare tensioni.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, periodo di espansione e visione. Hai voglia di guardare lontano, viaggiare, imparare, cambiare prospettiva. Il lavoro favorisce chi ha contatti con l’estero o progetti a lungo termine. In amore, desiderio di libertà: attenzione a non ferire chi ti è accanto. Ottima vitalità, ma serve disciplina per non disperdere energie.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, non tutto è semplice, ma la tua determinazione viene premiata. Sul lavoro, responsabilità importanti; in amore, c’è bisogno di più presenza emotiva. Chi è single potrebbe sorprendersi. Energia buona, ma occhio alla rigidità.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 8 gennaio 2026), periodo di innovazione e rottura degli schemi. Sei pronto a cambiare ciò che non ti rappresenta più. Il lavoro favorisce idee originali e progetti fuori dal comune. In amore, bisogno di autenticità: basta maschere. Qualcuno potrebbe entrare nella tua vita in modo improvviso. Energia altalenante, ascolta il tuo ritmo.

PESCI

Cari Pesci, una fase di grande intuizione e sensibilità. Le stelle ti rendono più empatico e creativo. Ottimo momento per attività artistiche o spirituali.

In amore, romanticismo alto, ma attenzione alle illusioni. Il lavoro chiede concretezza. Energia delicata: proteggiti dalle influenze negative.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 8 GENNAIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: una fase di grande intuizione e sensibilità.