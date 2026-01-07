Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 8 gennaio 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 8 gennaio 2026, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, un periodo che ti chiede coraggio e chiarezza. Sei un segno di fuoco e quando senti che qualcosa ristagna, ti innervosisci. Le stelle parlano di scelte da affrontare, soprattutto sul piano pratico: lavoro, decisioni economiche, direzioni da cambiare. Non tutto è immediato, ma ciò che parte ora può diventare molto forte nel tempo.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 8 gennaio 2026), una fase di ricostruzione lenta ma solida. Non ami i cambiamenti improvvisi, ma il cielo ti invita a rivedere alcune certezze. Il lavoro chiede pazienza: i risultati arrivano, ma solo se smetti di dubitare di te stesso. In amore, chi è in coppia cerca stabilità e conferme, mentre i single potrebbero riscoprire un sentimento che nasce da un’amicizia. Attenzione alle spese impulsive: meglio pianificare.

GEMELLI

Cari Gemelli, la mente corre veloce e le idee non mancano. È il momento giusto per comunicare, proporre, muoverti. Il lavoro favorisce chi osa, chi cambia strada o sperimenta qualcosa di nuovo. In amore, sei affascinante ma un po’ incostante: attenzione a non promettere più di quanto puoi mantenere. Ottima energia mentale, ma il corpo chiede pause.

CANCRO

Cari Cancro, una fase di profonda sensibilità, ma anche di forza interiore. Le stelle parlano di guarigione emotiva: qualcosa che ti ha fatto soffrire inizia finalmente a perdere potere su di te. Sul lavoro, non sottovalutare le tue capacità: qualcuno ti osserva con interesse. In amore, c’è voglia di protezione e autenticità. Se sei single, potresti attirare una persona molto diversa dal solito.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 8 gennaio 2026), è tempo di rimettersi al centro della scena, ma con maggiore consapevolezza. Il cielo ti spinge a dimostrare il tuo valore, ma non attraverso lo scontro: vince chi sa guidare, non chi impone. In amore, passione alta, ma attenzione all’orgoglio. Il lavoro favorisce chi ha un ruolo di responsabilità o creativo. Energia in crescita, ma occhio allo stress.

VERGINE

Cari Vergine, periodo di analisi e riorganizzazione. Sei molto lucido, forse troppo severo con te stesso. Le stelle consigliano di fidarti un po’ di più del tuo intuito. Sul lavoro, piccoli cambiamenti portano grandi benefici. In amore, c’è bisogno di rassicurazioni: parla apertamente, senza paura di sembrare vulnerabile. Salute da curare con maggiore dolcezza.

