Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 8 aprile 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 8 aprile 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, la giornata di domani vi invita alla cautela perché avrete la Luna in opposizione fino al weekend. Evitate quindi discussioni con il partner o di riaprire vecchie questioni ormai finite nel dimenticatoio. Cautela negli investimenti: non è un periodo particolarmente propizio. Sul lavoro valutate il caso di cambiare o meno attività.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (8 aprile 2021), cercate di mettere da parte le polemiche nate negli ultimi giorni con qualche vostro familiare. Sul lavoro avete in ballo progetti importanti da realizzare. Ma non trascurate l’aspetto economico, potrebbero servire parecchi soldi per portarlo a termine.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, la giornata sarà sottotono, soprattutto per le coppie di lunga data che potrebbero vivere qualche momento di tensione. Attenzione alle discussioni, se non volete rompere equilibri e rapporti importanti. Sul lavoro ci vuole tenacia, ma potete sfruttare questo periodo favorevole per realizzare cambiamenti a lungo attesi.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani la giornata sarà favorevole se riuscirete a risolvere situazioni che vi hanno deluso in passato. Provate se possibile a metterci una pietra sopra, anche se l’agitazione è alle stelle. Sabato e domenica attenzione alle parole, potreste dirne qualcuna di troppo e poi pentirvene. Sul lavoro non tutto va come vorreste, guardatevi intorno.

ACQUARIO

Cari Acquario, avete un quadro astrale molto favorevole in amore. Potreste presto innamorarvi di qualcuno, soprattutto nel fine settimana. Sul lavoro invece regna il caos: cercate di fare ordine e chiarezza. Possono arrivare fruttuose collaborazioni per ripartire alla grande.

PESCI

Cari Pesci, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani per voi si prospetta una giornata molto positiva in amore. D’altronde la Luna e nel segno per cui vi sentite protetti e sostenuti. Le storie appena nate possono dare belle soddisfazioni. Sul lavoro invece non tutto va come vorreste. Potrebbero presto arrivare nuove proposte, ma prima di accettarle valutate pro e contro.

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: sarà una giornata davvero positiva in amore.

