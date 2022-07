Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 7 luglio 2022 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 7 luglio 2022, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, dovete trovare un giusto equilibrio tra le cose da fare e le vostre passioni. Non sempre fare della propria passione un lavoro è un bene, ci avevate pensato? Togliete dalla vostra testa i cattivi pensieri e rimboccatevi le maniche. Sul lavoro in arrivo grosse sorprese.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 7 luglio 2022), smettete di cercare l’amore o di dover per forza pensare al bene degli altri e concentratevi maggiormente su voi stessi. Un po’ di sano egoismo non guasta mai. La concentrazione sul lavoro porterà a ottimi risultati, siete sempre precisi e determinati.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, la vostra vita sta per cambiare radicalmente e questo vi agita molto. Forse è il caso di darvi delle priorità e capire da che parte state andando. Non riversate il vostro stress su chi vi vuole bene e fa di tutto per aiutarvi, a cominciare dal partner. Tra qualche giorno arriveranno le meritate ferie sul lavoro.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, siete determinati a fare bene e a ottenere grandi risultati. Vedrete che saprete togliervi belle soddisfazioni. Non perdete fiducia in ciò che sentite e in chi amate. Il consiglio è di seguire il vostro istinto, che raramente vi ha tradito.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 7 luglio 2022), gli impegni in questo periodo sono tanti e state trascurando il partner in maniera non irrilevante. Attenti perché a lungo andare potrebbe causare disagi nella coppia. Evitate di metterlo troppo da parte.

PESCI

Cari Pesci, continua per voi una sorta di stato confusionale che certo non può giovarvi. Presto tutte le domande che vi siete posti troveranno risposta. Come canta Gigi D’Alessio, vai, non mollare mai, finché ce la fai.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 7 LUGLIO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Capricorno: presto arriveranno belle soddisfazioni.