Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Giovedì 29 gennaio 2026

Paolo Fox. Credit: AGF
di Giovanni Macchi
Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 29 gennaio 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI –  Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 29 gennaio 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, decisioni rimandate tornano a bussare alla porta in queste ore di fine gennaio. Per quanto riguarda il lavoro, dovete scegliere da che parte stare, senza paura di perdere qualcosa. In amore è il momento della chiarezza: le relazioni solide si rafforzano, quelle fragili vacillano.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 29 gennaio 2026), potreste chiudere un capitolo e aprirne un altro, più in linea con chi siete ora. In amore siete passionali, ma anche sospettosi: attenzione a non creare problemi dove non ci sono.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, il cielo favorisce viaggi, cambiamenti, nuove esperienze. Per quanto riguarda il lavoro, arrivano opportunità, soprattutto per chi osa uscire dagli schemi. In amore dovete essere sinceri, diretti. Energia in crescita.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, sul lavoro state gettando basi importanti, anche se ora vi sembra di fare fatica. In amore siete più chiusi del solito. Le coppie devono ritrovare il dialogo, i single possono incontrare qualcuno in ambito lavorativo.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 29 gennaio 2026), sentite il bisogno di cambiare direzione. Per quanto riguarda il lavoro, idee innovative, ma serve concretezza. In amore siete affascinanti, ma distanti: chi vi ama chiede più presenza.

PESCI

Cari Pesci, il cielo parla di sogni, intuizioni, ma anche di confusione. Per quanto riguarda il lavoro, serve maggiore chiarezza: non rimandate decisioni importanti. In amore siete romantici, ma attenti a non idealizzare troppo. Le coppie ritrovano dolcezza.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 29 GENNAIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Acquario: sentite il bisogno di cambiare direzione. 

Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
Ricerca