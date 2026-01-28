Icona app
Ultimo aggiornamento ore 11:07
Home » Oroscopo
Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Giovedì 29 gennaio 2026

di Giovanni Macchi
Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 29 gennaio 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 29 gennaio 2026, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, le stelle parlano di ripartenze. Marte vi rende impulsivi, determinati, a tratti impazienti. Per quanto riguarda il lavoro, avete voglia di cambiare, di dimostrare quanto valete e le occasioni non mancano. In amore, chi è in coppia deve chiarire vecchie incomprensioni.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 29 gennaio 2026), dopo un periodo di tensioni, soprattutto emotive, le stelle vi chiedono di rallentare e di ritrovare stabilità. Per quanto riguarda il lavoro, serve pazienza: niente colpi di testa, ma strategie solide.

GEMELLI 

Cari Gemelli, Mercurio vi rende brillanti, comunicativi, irresistibili. È il momento giusto per proporre, parlare, trattare. Attenzione solo a non disperdere energie in troppe direzioni. Settimane interessanti per chi lavora con la parola.

CANCRO

Cari Cancro, le stelle parlano di emozioni intense, di bisogno di protezione e di verità. Per quanto riguarda il lavoro, siete più forti di quanto credete, ma spesso vi autosabotate per paura di sbagliare. È tempo di credere di più in voi stessi. In amore, chi è in coppia ritrova complicità.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 29 gennaio 2026), nel corso delle prossime ore potrete ottenere riconoscimenti, soprattutto se smettete di voler controllare tutto. In amore siete passionali, magnetici, ma attenti all’orgoglio.

VERGINE

Cari Vergine, sentite il bisogno di mettere ordine, dentro e fuori. Per quanto riguarda il lavoro, siete precisi, affidabili, ma le stelle vi chiedono di non essere troppo severi con voi stesso. In amore siate più cauti: chi è in coppia ha bisogno di rassicurazioni.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 29 GENNAIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Vergine: sul lavoro siete precisi, affidabili.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA
Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
Ricerca