Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 29 febbraio 2024 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 29 febbraio 2024, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, prestate grande attenzione a vecchi rancori che potrebbero riemergere nella coppia. Rischiate di litigare con chi vi circonda. Non sarebbe meglio chiarire tutto una volta per tutte. Per quanto riguarda il lavoro, siete molto svogliati quindi tirate fuori un po’ di pazienza. Vedrete che tutto si aggiusterà quando meno ve l’aspettate.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 29 febbraio 2024), l’amore promette bene. Se c’è qualcuno che vi piace, fatevi avanti con coraggio. Per quanto riguarda il lavoro, prestate grande attenzione ai colleghi, non fidatevi di tutti, soprattutto dei Toro e degli Acquario con cui potrebbero esserci degli attriti.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, forse sarebbe meglio non pensare troppo al passato. Per quanto riguarda il lavoro, se siete in cerca di una nuova occupazione iniziate a mandare i curriculum. Non si sa mai che qualche azienda possa rispondervi positivamente e dare una svolta alla vostra vita professionale e non solo.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, nel corso delle prossime ore arriveranno un bellissimo successo in amore e tanti nuovi incontri interessanti, siate pronti a riconoscere ed agire. Per quanto riguarda il lavoro, non fate scelte affrettate. Meglio mantenere la calma e non prendersela se qualcosa non va come vorreste.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 29 febbraio 2024), c’è un po’ di preoccupazione nell’aria in amore. Per quanto riguarda il lavoro, c’è qualcosa da rivedere nei vostri progetti, soprattutto se lavorate in proprio. Fatevi un po’ i conti, senza farvi prendere dall’ansia.

PESCI

Cari Pesci, ci vorrà tanta prudenza in amore, soprattutto agli inizi e non fatevi prendere solo dall’entusiasmo. Per quanto riguarda il lavoro, in arrivo nuovi sviluppi e anche nuove fonti di guadagno.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 29 FEBBRAIO 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dello Scorpione: in amore se c’è una persona che vi piace, fatevi avanti senza timore