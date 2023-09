Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 28 settembre 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 28 settembre 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, se siete ancora single è perché avete un po’ perso la fiducia nelle altre persone. Sul lavoro cercate stabilità ma per adesso bisogna stringere i denti e imparare a gestire la precarietà. Calcolate pro e contro e non prendetevela se qualcosa non va secondo i piani.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 28 settembre 2023), se ci sono dei dubbi in amore dovreste cercare di chiarirli subito. Sul lavoro potrebbero chiedervi di partecipare a nuovi progetti ma per adesso forse è meglio restare con quei pochi “guai” che avete.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, se ci sono dei dubbi in amore dovreste cercare di chiarirli subito. Sul lavoro potrebbero chiedervi di partecipare a nuovi progetti ma per adesso forse è meglio restare con quei pochi “guai” che avete.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, in amore ci sono tante incertezze ma i problemi vanno superati e non lasciati lì. Sul lavoro le novità non mancano, soprattutto per quelli che hanno voglia di fare. Rimboccatevi le maniche.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 28 settembre 2023), questa giornata regala bellissime emozioni grazie a sole e luna dalla vostra parte. Sul lavoro, meglio non agitarsi troppo se le cose non vanno come vorreste, ci vuole pazienza.

PESCI

Cari Pesci, con la luna a favore e anche Venere oggi le emozioni saranno alle stelle quindi, sfruttate questo cielo. Sul lavoro avete voglia di un cambiamento ma dovrete fare i conti con la realtà. Vedrete che tutto andrà per il verso giusto.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 28 SETTEMBRE 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Acquario: grazie a sole e luna dalla vostra parte preparatevi a vivere emozioni fortissime, come non vi capitava da tempo.