Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 28 settembre 2023 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 28 settembre 2023, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, in amore siete un po’ polemici ultimamente ma dovreste cercare di essere più ragionevoli. Sul lavoro c’è un accordo in ballo ma entro fine mese riuscirete a portarlo a termine. Dovete avere solo un altro po’ di pazienza.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 28 settembre 2023), la fine del mese porta via le tensioni d’amore. Sul lavoro potrebbe esserci ancora qualche ostacolo da superare ma presto riuscirete a farlo e anche nel migliore dei modi.

GEMELLI

Cari Gemelli, il cielo parla d’amore quindi lasciatevi andare alle emozioni. Sul lavoro la cosa più importante è mantenere la calma ma avete Giove di supporto. In questo modo riuscirete a prendere le giuste decisioni e non pentirvene. Rimboccatevi le maniche.

CANCRO

Cari Cancro, la luna vi sostiene in amore ma bisognerà affrontare comunque qualche questione spinosa lasciata in sospeso. Sul lavoro non siete del tutto soddisfatti ma dovrete in qualche modo scendere a compromessi. Anche se non è nel vostro stile, a volte è necessario e inevitabile.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 28 settembre 2023), in amore ci vuole la massima calma, altrimenti potreste rischiare di scatenare fin troppe polemiche. Sul lavoro non accettate subito le proposte, rifletteteci bene.

VERGINE

Cari Vergine, in amore il cielo è dalla vostra parte quindi potrete vivere una giornata davvero emozionante. Sul lavoro dopo un piccolo stop bisognerà ripartire alla grande. Vedrete che alla fine tutto si aggiusta. Rimboccatevi le maniche.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 28 SETTEMBRE 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Vergine: preparatevi a una giornata piena di emozioni.