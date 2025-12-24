Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 25 dicembre 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 25 dicembre 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, le stelle in queste ore di dicembre parlano di equilibrio da ritrovare. Avete dato molto agli altri e ora sentite il bisogno di pensare un po’ di più a voi stessi. Le relazioni sono sotto esame: alcune vanno rafforzate, altre forse ridimensionate. Per quanto rigaurda il lavoro, arriva una proposta interessante, ma va valutata con calma.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 25 dicembre 2025), periodo intenso. Le emozioni sono forti e vi spingono a guardare in profondità, senza sconti. In amore c’è bisogno di verità: basta mezze parole. Per quanto riguarda il lavoro, potete fare una mossa strategica importante, ma tenete gli occhi aperti. Energia in crescita, ma attenzione allo stress.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, il desiderio di libertà si fa sentire più forte che mai. Avete voglia di cambiare aria, idee, prospettive. Ottimo momento per pianificare un viaggio o un nuovo percorso di studio o lavoro. In amore c’è voglia di leggerezza, ma chi vi ama chiede presenza.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, il cielo vi sostiene nei progetti a lungo termine. Anche se i risultati non sono immediati, state costruendo qualcosa di solido. Per quanto riguarda il lavoro, arriva una conferma o una responsabilità in più. In amore siete più riflessivi del solito: non chiudetevi troppo. Bene la forma fisica.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 25 dicembre 2025), avete tanta creatività e voglia di rompere gli schemi. Vi sentite diversi, e va bene così. È un periodo favorevole per idee originali e scelte non convenzionali. Attenzione alle spese impulsive.

PESCI

Cari Pesci, un cielo emotivo e profondo. Le intuizioni sono forti e possono guidarti nelle scelte giuste. In amore c’è dolcezza, ma anche nostalgia: non restare ancorato al passato. Per quanto riguarda il lavoro, seguite l’istinto, ma senza perdere il contatto con la realtà.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 25 DICEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: un cielo emotivo e profondo. Le intuizioni sono forti e possono guidarti nelle scelte giuste.