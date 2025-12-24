Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 25 dicembre 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 25 dicembre 2025, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, state avvertendo il bisogno di tornare protagonisti. L’energia in queste ore cresce e vi spinge a chiarire una questione rimasta in sospeso, soprattutto sul lavoro. In amore serve più pazienza: chi vi è accanto ha bisogno di conferme, non solo di entusiasmo. Bene i nuovi progetti.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 25 dicembre 2025), non è un momento di blocco, ma di riorganizzazione. Per quanto riguarda il lavoro, state capendo cosa vale davvero la pena portare avanti e cosa invece va lasciato andare. C’è voglia di stabilità: chi è in coppia cerca certezze, chi è solo potrebbe guardarsi indietro prima di aprirsi a qualcosa di nuovo.

GEMELLI

Cari Gemelli, le idee non mancano in queste ore di fine anno e la mente corre veloce, forse anche troppo. Attenzione a non disperdere energie in troppe direzioni. Le relazioni sono al centro: chiarimenti importanti, telefonate che cambiano l’umore, incontri che riaccendono curiosità. Per quanto riguarda il lavoro, potete osare di più, ma scegliete bene con chi collaborare.

CANCRO

Cari Cancro, c’è una sensibilità profonda che vi accompagna in questi giorni di fine anno. Le emozioni sono intense e vi portano a fare bilanci, soprattutto in ambito familiare. È il momento giusto per parlare con il cuore, senza paura di mostrarti vulnerabile. Capitolo lavoro: serve prudenza, non tutti meritano la vostra fiducia.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 25 dicembre 2025), dopo una fase un po’ opaca, sentite crescere la voglia di riscatto. Per quanto riguarda il lavoro, nuove sfide e occasioni per dimostrare il vostro valore. In amore c’è passione, ma anche bisogno di ascolto: evitate di voler avere sempre l’ultima parola.

VERGINE

Cari Vergine, il vostro è un cielo che chiede ordine e chiarezza, proprio come piace a voi. State cercando soluzioni pratiche a questioni che vi hanno tolto serenità. Per quanto riguarda il lavoro, potete sistemare una situazione complessa, ma non caricatevi di responsabilità che non vi spettano.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 25 DICEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Leone: dopo una fase un po’ opaca, sentite crescere la voglia di riscatto.