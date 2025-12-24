Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 10:20
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Oroscopo
Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Giovedì 25 dicembre 2025

Immagine di copertina
di Giovanni Macchi
Immagine dell'autore

Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 25 dicembre 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 25 dicembre 2025, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, state avvertendo il bisogno di tornare protagonisti. L’energia in queste ore cresce e vi spinge a chiarire una questione rimasta in sospeso, soprattutto sul lavoro. In amore serve più pazienza: chi vi è accanto ha bisogno di conferme, non solo di entusiasmo. Bene i nuovi progetti.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 25 dicembre 2025), non è un momento di blocco, ma di riorganizzazione. Per quanto riguarda il lavoro, state capendo cosa vale davvero la pena portare avanti e cosa invece va lasciato andare. C’è voglia di stabilità: chi è in coppia cerca certezze, chi è solo potrebbe guardarsi indietro prima di aprirsi a qualcosa di nuovo.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE
GEMELLI 

Cari Gemelli, le idee non mancano in queste ore di fine anno e la mente corre veloce, forse anche troppo. Attenzione a non disperdere energie in troppe direzioni. Le relazioni sono al centro: chiarimenti importanti, telefonate che cambiano l’umore, incontri che riaccendono curiosità. Per quanto riguarda il lavoro, potete osare di più, ma scegliete bene con chi collaborare.

CANCRO

Cari Cancro, c’è una sensibilità profonda che vi accompagna in questi giorni di fine anno. Le emozioni sono intense e vi portano a fare bilanci, soprattutto in ambito familiare. È il momento giusto per parlare con il cuore, senza paura di mostrarti vulnerabile. Capitolo lavoro: serve prudenza, non tutti meritano la vostra fiducia.

oroscopo paolo fox domani

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 25 dicembre 2025), dopo una fase un po’ opaca, sentite crescere la voglia di riscatto. Per quanto riguarda il lavoro, nuove sfide e occasioni per dimostrare il vostro valore. In amore c’è passione, ma anche bisogno di ascolto: evitate di voler avere sempre l’ultima parola.

VERGINE

Cari Vergine, il vostro è un cielo che chiede ordine e chiarezza, proprio come piace a voi. State cercando soluzioni pratiche a questioni che vi hanno tolto serenità. Per quanto riguarda il lavoro, potete sistemare una situazione complessa, ma non caricatevi di responsabilità che non vi spettano.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 25 DICEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Leone: dopo una fase un po’ opaca, sentite crescere la voglia di riscatto.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA
Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Giovedì 25 dicembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Branko oggi, mercoledì 24 dicembre 2025: le previsioni segno per segno
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Mercoledì 24 dicembre 2025
Ti potrebbe interessare
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Giovedì 25 dicembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Branko oggi, mercoledì 24 dicembre 2025: le previsioni segno per segno
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Mercoledì 24 dicembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Mercoledì 24 dicembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Mercoledì 24 dicembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Mercoledì 24 dicembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Branko oggi, martedì 23 dicembre 2025: le previsioni segno per segno
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Martedì 23 dicembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Martedì 23 dicembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Martedì 23 dicembre 2025
Ricerca