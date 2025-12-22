Oroscopo Paolo Fox della settimana dal 22 al 28 dicembre 2025

Qual è il mio oroscopo della settimana (dal 22 al 28 dicembre 2025) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 22 al 28 dicembre 2025 diffuse da diversi siti, tra cui il Corriere della Sera.

ARIETE

Cari Ariete, dopo un periodo di nervosismo, torni a sentire il desiderio di metterti in gioco. Sul lavoro c’è una sfida da affrontare: non rimandare, perché la tua determinazione è l’arma vincente. In amore, chi è in coppia deve chiarire un non detto; chi è single potrebbe ricevere un messaggio inatteso.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, stai costruendo qualcosa di importante, ma i risultati non sono immediati. Non scoraggiarti. Sul lavoro evita scontri diretti con figure autoritarie. In amore c’è bisogno di rassicurazioni: parla con il cuore, senza rigidità. Fine settimana favorevole per recuperare serenità e benessere fisico.

GEMELLI

Cari Gemelli, settimana dinamica, ricca di contatti e opportunità. Le stelle favoriscono i colloqui, le idee nuove, i progetti creativi. Attenzione però a non fare troppe cose insieme. In amore torna il dialogo: una discussione può trasformarsi in un chiarimento profondo. I single sono curiosi, magnetici, irresistibili.

CANCRO

Cari Cancro, sei più sensibile del solito e questo può essere un dono o un limite. Sul lavoro è il momento di difendere il tuo valore, senza timori. In amore c’è voglia di stabilità: chi è in coppia pensa al futuro, chi è solo sente nostalgia del passato. Weekend di riflessione e dolcezza.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (22-28 dicembre 2025), ti senti di nuovo al centro della scena e questo ti motiva. Ottime notizie sul lavoro, soprattutto per chi aspetta una conferma o un riconoscimento. In amore torna la passione, ma attenzione all’orgoglio: ascolta di più. Giornate migliori tra giovedì e sabato.

VERGINE

Cari Vergine, le stelle ti chiedono di lasciare andare il controllo. Non tutto può essere pianificato. Sul lavoro c’è un cambiamento che all’inizio destabilizza, ma poi si rivela utile. In amore sei più critico del solito: cerca di non essere troppo severo. Ottimo momento per prenderti cura del corpo e della mente.

BILANCIA

Cari Bilancia, dopo tensioni recenti, torni a respirare. Il lavoro premia chi ha seminato con costanza. In amore c’è bisogno di leggerezza: una sorpresa, un invito, un gesto gentile possono fare la differenza. I single hanno un fascino speciale, sfruttalo.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, le emozioni sono forti e a volte estreme. Sul lavoro evita giochi di potere: vinci con l’intelligenza, non con la provocazione. In amore c’è passione, ma anche gelosia: chiarisci subito ciò che ti turba. Settimana di trasformazione interiore.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale, le stelle favoriscono viaggi, studio, nuovi orizzonti professionali. Sul lavoro arriva un’idea vincente. In amore sei più diretto: attenzione a non essere troppo impulsivo. Fine settimana ideale per staccare dalla routine e ricaricarti.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, settimana concreta e produttiva. Sei concentrato sugli obiettivi e questo ti rende efficace. Sul lavoro puoi ottenere una risposta importante. In amore però rischi di essere distante: ricordati che i sentimenti vanno coltivati. Buon cielo per decisioni pratiche e investimenti a lungo termine.

ACQUARIO

Cari Acquario, cielo creativo e stimolante. Hai voglia di cambiare, innovare, rompere gli schemi. Sul lavoro arriva un’idea fuori dal comune: seguila. In amore desideri libertà e autenticità, ma non trascurare chi ti vuole bene. Ottimo momento per nuove amicizie e collaborazioni.

PESCI

Cari Pesci, sei più intuitivo del solito e riesci a capire ciò che gli altri non dicono. Sul lavoro segui l’istinto, soprattutto nelle scelte creative. In amore c’è romanticismo, ma anche bisogno di chiarezza. Weekend perfetto per l’amore e la spiritualità.

