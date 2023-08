Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 24 agosto 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 24 agosto 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, i sentimenti stanno riprendendo quota e avete una discreta forza in questo periodo dell’estate, bene anche l’amore che riuscirà a darvi qualche emozione in più. Per quanto riguarda il lavoro, una persona che ad inizio anno sembrava un riferimento della vostra vita (un socio o un collaboratore) potrebbero non esserlo più ma bisognerà comunque fare buon viso a cattivo gioco…

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 24 agosto 2023), sta per iniziare un nuovo eccitante percorso, da una parte siete entusiasti e scalpitate ma dall’altra avete ancora qualche dubbio. Chi ha dovuto confermare un contratto non era convintissimo e continua ad avere delle incertezze… C’è anche chi vorrebbe meno responsabilità e più garanzie.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, a volte le cose vanno e vengono. In termini di adattabilità, state andando alla grande. Avete una versatilità che molti invidierebbero! Ci sono delle sfide da affrontare quindi non abbassate la guardia.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, gli astri vi vedono particolarmente in forma. La vostra energia è al massimo e la vostra creatività non ha mai brillato così tanto. Sfruttate queste doti per lavorare su voi stessi e sui vostri progetti.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 24 agosto 2023), la vostra compatibilità con gli altri è in una fase piatta. Non preoccupatevi però, perché la vostra adattabilità sta brillando come non mai!

PESCI

Cari Pesci, il vostro avventuroso spirito interiore vi sta richiamando ma la vostra salute non sembra proprio al top per intraprendere nuovi percorsi. La situazione monetaria è un po’ in bilico e potreste dover fare dei sacrifici…

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 24 AGOSTO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Capricorno: gli astri vi vedono particolarmente in forma. La vostra energia è al massimo e la vostra creatività non ha mai brillato così tanto.