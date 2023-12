Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 21 dicembre 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 21 dicembre 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, per voi è in arrivo il momento ideale per ricominciare un dialogo costruttivo con la persona di sempre o con i figli. La passionalità è alta. Per quanto riguarda il lavoro, situazione particolare, per certi versi persino impetuosa.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 21 dicembre 2023), tutto richiede fatica e impegno. Forse siete un po’ troppo agitati. Per quanto riguarda il lavoro, dovrete tirare fuori soprattutto l’arte della diplomazia.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, è una Venere particolare quella che accompagna il vostro segno, questi giorni non danno preoccupazioni. Sarete, però, intransigenti, esigenti. Per quanto riguarda il lavoro, il campo del successo riceve influssi diretti e molto stimolanti.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, è necessario fare il punto della situazione, settimana ideale per cercare la serenità che da qualche tempo manca. Il mese sarà vostro complice per quanto riguarda l’amore.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 21 dicembre 2023), siete un po’ fuori gioco ma non è colpa vostra. La vita affettiva e gli amori di fresca data sono toccati direttamente da questi aspetti, proprio nel corso di questo periodo avrete l’opportunità di guardare in faccia chi amate, scoprire anche lati nascosti che non vi aspettavate di trovare. Momento particolare sul lavoro.

PESCI

Cari Pesci, in questo momento siete troppo presi dalle questioni di lavoro, di soldi per pensare ad altro. Il problema è che state vivendo da qualche settimana una fase di grande agitazione.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 21 DICEMBRE 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Bilancia: è in arrivo il momento ideale per ricominciare un dialogo costruttivo.