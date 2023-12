Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 21 dicembre 2023 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 21 dicembre 2023, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, la vita affettiva che nel corso delle ultime settimane è stata agitata da diversi avvenimenti, ora riuscite a vivere un periodo importante, di svolta in un senso o nell’altro. Lavoro? La grande influenza dei pianeti veloci è tutta da sfruttare.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 21 dicembre 2023), un amore è nato o sta nascendo in queste ore. I nuovi incontri e le storie appena iniziate sono sotto la protezione di un buon cielo. Bene anche il lavoro nel corso delle prossime ore.

GEMELLI

Cari Gemelli, c’è qualcosa che non va in questo cielo, l’importante è non lasciarsi prendere dall’ansia. Per quanto riguarda il lavoro, in questo momento sarà opportuno trovare le persone più giuste per attuare un progetto di cambiamento.

CANCRO

Cari Cancro, nel corso dei prossimi giorni lasciate perdere sentimenti negativi: ogni azione impositiva rivolta nei confronti di un’altra persona (sia pure giusta ed eventualmente motivata) potrebbe creare energia negativa.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 21 dicembre 2023), siete delle persone troppo orgogliose per ammettere il fatto che non vi sentite amati come vorreste. Per quanto riguarda il lavoro, anche se dovete affrontare un periodo abbastanza faticoso e complicato nei rapporti di collaborazione.

VERGINE

Cari Vergine, periodo dell’anno si rivelerà intrigante e appassionante, non c’è motivo di essere ansiosi e agitati in particolare se il cuore è solo dal tempo. Capitolo lavoro: siete in grado di concludere accordi importanti.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 21 DICEMBRE 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Toro: un amore è nato o sta nascendo in queste ore.