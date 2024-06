Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 20 giugno 2024 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 20 giugno 2024, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, i rapporti chiusi in questo periodo (o negli ultimi mesi) sembrano ormai irrecuperabili, meglio voltare pagina e concentrarsi sul presente! La seconda parte del mese di giugno è stata molto pesante, soprattutto sul lavoro, ma l’umore non si è guastato particolarmente perché siete tra i segni più ottimisti dello zodiaco.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 20 giugno 2024), in questi giorni potrete superare tante perplessità. Il periodo di riflessione e valutazione sta finendo e avete le idee più chiare! Entro la fine del mese di giugno sarà possibile concludere un accordo, grazie a Venere in splendido aspetto che favorisce soprattutto le persone dai 20 ai 30 anni.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, avete diversi pianeti opposti e questo ricade sulla forma fisica e sulle energie, dovreste trovare tempo per riposare e staccare la spina dalle difficoltà di vita quotidiana. Chi è stato particolarmente male ha assoluto bisogno di fermarsi e tra l’altro inizierà a nutrire qualche perplessità riguardo l’ambiente in cui si trova.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, la pazienza dovrà essere la protagonista di questa giornata di giugno e di tutto il resto della settimana, cercate di essere cauti anche se le cose dovessero mettersi in salita. Anche voi, come gli amici del Sagittario, state facendo i conti con qualche pianeta in opposizione…

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 20 giugno 2024), siete favoriti da stelle importanti, in più Giove non è più opposto: c’è tanta voglia di partire, esplorare, soddisfare la curiosità di vedere posti nuovi e conoscere altre persone. Particolarmente fortunato, inoltre, chi ha al suo fianco un partner ottimista e voglioso di fare ricerche.

PESCI

Cari Pesci, inizia una fase importante che andrà a riscattare un inizio di giugno molto pesante, bene soprattutto i liberi professionisti che portranno definire un incontro o rinnovare un accordo!

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 20 GIUGNO 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dello Scorpione: il periodo di riflessione e valutazione sta finendo e avete le idee più chiare!