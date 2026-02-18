Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 19 febbraio 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 19 febbraio 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, avete bisogno di equilibrio, ma intorno a voi c’è un po’ di agitazione. Cercate di non rimandare decisioni importanti. In amore Venere porta dolcezza e possibilità di recupero.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 19 febbraio 2026), cielo potente. In queste ore di febbraio siete magnetici e determinati. Per quanto riguarda il lavoro, potete ottenere una rivincita personale. In amore passione alle stelle, ma evitate giochi di potere.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, desiderio di libertà e nuove avventure. Ottimo periodo per viaggi o nuovi studi. In amore potreste sentire il bisogno di chiarezza.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, responsabilità e concretezza sono il vostro punto forte. Per quanto riguarda il lavoro, arrivano conferme, anche se con fatica. In amore siete più disponibili rispetto al passato.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 19 febbraio 2026), periodo creativo e innovativo per molti di voi. Idee brillanti da mettere in pratica. In amore serve più presenza: non basta la mente, serve il cuore.

PESCI

Cari Pesci, sensibilità amplificata in queste ore di febbraio. Siete intuitivi e romantici. In amore potete vivere emozioni profonde, ma evitate di idealizzare troppo. Capitolo lavoro: ascoltate il vostro istinto. Il cielo vi invita a guardare lontano. Avete bisogno di orizzonti nuovi.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 19 FEBBRAIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: sensibilità amplificata. Siete intuitivi e romantici.