Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 19 febbraio 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 19 febbraio 2026, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, settimana di fuoco. Marte vi rendi determinati, ma anche un po’ impulsivi. Per quanto riguarda il lavoro, arrivano conferme, soprattutto se avete seminato bene a gennaio. In amore evitate discussioni inutili: chi è in coppia deve riscoprire il dialogo.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 19 febbraio 2026), cielo in ripresa per molti di voi. Dopo qualche incertezza, ora sentite il bisogno di stabilità. Per quanto riguarda il lavoro, serve pazienza: non tutto si risolve subito, ma le basi sono solide.

GEMELLI

Cari Gemelli, periodo dinamico, pieno di contatti e novità. Mercurio favorisce le comunicazioni: ottimo momento per colloqui, proposte e nuovi progetti.

CANCRO

Cari Cancro, le emozioni sono protagoniste in queste ore di febbraio. Avete bisogno di certezze e di affetto autentico. Per quanto riguarda il lavoro, qualcosa si muove, ma dovete lasciarvi alle spalle vecchi rancori. In amore è tempo di parlare chiaro.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 19 febbraio 2026), grande energia! Il Sole vi sostiene e vi rende protagonisti. Opportunità interessanti per chi vuole cambiare ruolo o iniziare qualcosa di nuovo. In amore torna la passione.

VERGINE

Cari Vergine, settimana di riflessione per molti di voi. Siete precisi e attenti, ma rischiate di essere troppo critici, soprattutto con il partner. Per quanto riguarda il lavoro, arrivano piccole soddisfazioni. Bene le questioni economiche.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 19 FEBBRAIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Vergine: settimana di riflessione. Siete precisi e attenti.