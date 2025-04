Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 17 aprile 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 17 aprile 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, chi riesce a concludere affari in questo periodo si troverà in una posizione di forza nella seconda parte del 2025. Per l’amore, le cose potrebbero essere un po’ più tranquille del previsto. Evita di creare, però, situazioni che non corrispondono alla realtà. Se c’è stata una crisi di coppia, è importante perdonare e mantenere una visione realistica, ma ricorda di credere in te stesso e non lasciarti trasportare da fantasie che potrebbero distorcere la percezione del momento che vivi.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 17 aprile 2025), è curioso come alcuni segni zodiacali, come il tuo, possano sembrare fin troppo ribelli, ma in realtà sono più conservatori di quanto si pensi. Alcuni fanno fatica a lasciarsi il passato alle spalle, tuttavia aprirsi a nuove idee è fondamentale per andare avanti. A volte, cambiare le cose nelle relazioni è necessario per crescere e scoprire nuove possibilità. L’amore può arrivare in modi inaspettati, anche con un ritorno di fiamma! Ma attenzione alla gelosia, può essere un’arma a doppio taglio. La cosa più importante è affrontare le tue insicurezze con onestà e aprendo le porte del cuore.

SAGITTARIO

Cari Sagittario,​ con l’inizio del buon transito di Mercurio si apre una finestra di opportunità per idee e accordi. Opportuno esprimere la creatività o esplorare nuove possibilità, sia sul piano lavorativo che personale. L’ottimismo e l’esuberanza non mancano, questo è un grande vantaggio. In amore chiediti se ci sono motivi di preoccupazione o se una certa distanza attuale è solo temporanea. La chiarezza in questo ambito porterà una maggiore comprensione e una connessione più profonda con te stesso: devi capire cosa vuoi davvero.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, dopo un marzo tosto, potresti aver avuto qualche grattacapo in amore o in amicizia. E magari hai dovuto fare la parte del forte anche quando dentro di te eri un po’ giù. Ma non desistere, è il momento di rilassarti e lasciar andare un po’ di quella tensione che hai accumulato. Cerca di non prenderti troppo sul serio e di trovare gioia nelle piccole cose. Un sorriso e un po’ di positività possono fare miracoli per le tue relazioni e per il tuo benessere!

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 17 aprile 2025), queste possono includere una grande scelta per il futuro della relazione. Dal punto di vista lavorativo, è consigliabile mettersi in gioco e sfruttare le opportunità che si presenteranno. Ci sono segnali di riconferme che arrivano entro i primi di giugno, il che porta, nel tempo, stabilità e crescita professionale. Con Marte che si prepara a entrare in un aspetto critico, è possibile, però, che ci siano sfide o tensioni che richiedono un’attenta gestione, anche delle finanze. Il cielo invita a essere dinamici, ma anche a prendersi cura di sé stessi e delle proprie risorse.

PESCI

Cari Pesci, bene firmare accordi per trovare un armistizio nelle relazioni. I mesi di aprile, maggio e giugno si prospettano come fasi di interesse e opportunità. Solo oggi la posizione della Luna rende le comunicazioni più tese. Meglio evitare commenti caustici o ironici nei tuoi giudizi, si rischia di esacerbare le tensioni. Intuizioni preziose ti aiuteranno a navigare tra le relazioni e le questioni in sospeso. Prenditi il tempo necessario per ascoltare e considerare le opinioni degli altri, in vista di soluzioni più armoniose.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 17 APRILE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Bilancia: chi è single e cerca l’amore potrebbe avere qualche possibilità di incontrare qualcuno di speciale. Quindi, approfitta di questa energia positiva e costruisci legami significativi che dureranno nel tempo.