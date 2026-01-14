Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 15 gennaio 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 15 gennaio 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, in amore sei chiamato a scegliere: restare nella zona di comfort o ascoltare ciò che desideri davvero. Le relazioni sono al centro, ma non devi dimenticare te stesso. Sul lavoro possono arrivare collaborazioni interessanti, ma attenzione a non accontentare tutti. Periodo favorevole per chiarimenti e nuovi accordi. Energia altalenante, cura il riposo.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 15 gennaio 2026), le stelle parlano di cambiamenti profondi. In amore nulla è superficiale: o tutto o niente. Le passioni sono forti, ma anche le gelosie. Sul lavoro stai preparando una mossa importante, anche se ancora nascosta. È il momento di ascoltare l’intuito, che è la tua vera forza. Attenzione allo stress emotivo: non trattenere tutto dentro.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, le stelle ti spingono a guardare avanti con entusiasmo, lasciando andare ciò che ti ha appesantito. In amore torna il desiderio di libertà, ma attenzione a non confondere indipendenza con distanza. Sul lavoro nuove opportunità, contatti con l’estero o progetti futuri. È un cielo che favorisce i sogni, ma chiede anche concretezza. Energia buona, spirito positivo.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, stai affrontando scelte importanti, soprattutto sul lavoro, dove il tuo impegno inizia a dare frutti. In amore sei più riflessivo del solito: c’è bisogno di tempo, di costruire lentamente. Periodo utile per consolidare, non per rischiare. Attenzione alla rigidità: lascia spazio anche alle emozioni. Energia stabile, ma non forzare troppo.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 15 gennaio 2026), le stelle ti invitano a rompere schemi, a pensare fuori dagli schemi, come sai fare tu. In amore c’è bisogno di dialogo e libertà: relazioni non convenzionali favorite. Sul lavoro idee brillanti, ma serve qualcuno che ti aiuti a concretizzarle. È un periodo creativo, ma anche un po’ dispersivo. Cura il sonno e l’equilibrio nervoso.

PESCI

Cari Pesci, le stelle amplificano la tua sensibilità: in amore sei romantico, ma rischi di idealizzare troppo. Cerca di restare con i piedi per terra. Sul lavoro potresti sentirti confuso, ma una risposta arriverà se ascolti il tuo intuito. È un cielo che parla di guarigione interiore, di sogni e spiritualità. Energia variabile, concediti pause.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 15 GENNAIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Acquario: fase di rinnovamento mentale.