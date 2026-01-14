Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 15 gennaio 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 15 gennaio 2026, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, dopo mesi in cui hai dovuto frenare impulsi e iniziative, ora senti che qualcosa si rimette in moto. Le stelle parlano di azione, ma chiedono anche strategia: non tutto va fatto di corsa. In amore torna il desiderio di chiarezza; chi è in coppia deve affrontare un discorso rimandato, chi è solo potrebbe vivere un incontro intenso ma improvviso. Sul lavoro c’è voglia di cambiare, di dimostrare quanto vali: attenzione però a non bruciare tappe. Energia fisica in ripresa.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 15 gennaio 2026), le stelle premiano la pazienza e la concretezza, due qualità che ti appartengono. In amore c’è bisogno di sicurezza: chi vive una relazione stabile rafforza i legami, mentre chi ha dubbi non può più ignorarli. Sul lavoro stai seminando: i risultati non sono immediati, ma arriveranno. È il momento giusto per investire su te stesso, anche interiormente. Attenzione allo stress accumulato: il corpo chiede ascolto.

GEMELLI

Cari Gemelli, la tua mente corre veloce e le stelle favoriscono comunicazione, incontri, idee nuove. In amore c’è voglia di leggerezza, ma anche il rischio di dire troppo o troppo poco: scegli bene le parole. Sul lavoro potresti ricevere una proposta interessante o riscoprire un vecchio progetto sotto una nuova luce. È un cielo che invita a muoverti, viaggiare, esplorare. Energia buona, ma non dispersiva.

CANCRO

Cari Cancro, stai vivendo un momento di introspezione che ti porta a rivedere legami, scelte, priorità. In amore è tempo di verità: ciò che è autentico si rafforza, ciò che non lo è vacilla. Sul lavoro potresti sentirti sottovalutato, ma attenzione: spesso sei tu a non riconoscere il tuo valore. Periodo utile per guarire vecchie ferite. Proteggi il tuo spazio emotivo.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 15 gennaio 2026), dopo una fase di incertezza, ora ritrovi fiducia e carisma. In amore sei protagonista: passioni forti, chiarimenti importanti, ritorni possibili. Sul lavoro le stelle parlano di riconoscimenti, ma solo se eviti l’orgoglio eccessivo. È il momento di guidare, non di imporre. Energia in crescita, voglia di metterti in gioco. Attenzione solo a non strafare.

VERGINE

Cari Vergine, stai facendo pulizia, fuori e dentro. In amore c’è bisogno di stabilità e di gesti concreti più che di parole. Sul lavoro sei preciso, affidabile, ma potresti sentirti sovraccarico: impara a delegare. Le stelle ti invitano a prenderti cura di te, anche nei piccoli dettagli quotidiani. Ottimo momento per decisioni pratiche e a lungo termine.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 15 GENNAIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Vergine: eriodo di ordine e consapevolezza.