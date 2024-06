Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 13 giugno 2024 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 13 giugno 2024, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, tutte le incomprensioni di inizio giugno andranno tenute sotto controllo perché la situazione, in amore, è ancora un po’ agitata. Sul lavoro, meglio non prendere l’iniziativa perché c’è un po’ di nervosismo nell’aria. Rimboccatevi le maniche.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 13 giugno 2024), se ci sono stati problemi nella coppia riuscirete a risolverli. L’unica cosa che, però, dovete imparare a fare è farvi scivolare le cose di dosso. Sul lavoro non buttate tutto all’aria ma riflettete bene prima di parlare.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, la luna porta benefici ma le emozioni forti arriveranno nel mese di luglio. Sul lavoro valutate bene le nuove proposte perché non è tutto oro ciò che luccica. Non prendetevela se qualcosa non va secondo i piani.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, fate attenzione a qualche leone perché potrebbe esserci uno scontro acceso. Sul lavoro il consiglio è quello di ascoltare gli altri invece che parlare di loro. Chi disprezza compra, ricordatevelo sempre.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 13 giugno 2024), questa giornata invita alla calma. Prendetevi del tempo per riflettere e dedicarvi al vostro partner. Sul lavoro il periodo è un po’ incerto, soprattutto dal punto di vista finanziario. Ma con l’estate arriveranno belle novità.

PESCI

Cari Pesci, questo cielo rende l’amore più semplice e potrete godere delle belle emozioni. Sul lavoro è un momento agitato ma vedrete che a fine mese tutto il difficile sarà solo un ricordo.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 13 GIUGNO 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: con questo cielo così stellato non potete che togliervi belle soddisfazioni e vivere forti emozioni.