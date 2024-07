Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 11 luglio 2024 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 11 luglio 2024, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, vi state riprendendo dopo un periodo complicato. Le difficoltà che avete affrontato di recente vi hanno portato a costruire uno scudo protettivo per proteggervi dalle persone che cercherebbero di ferirvi e bloccarvi. Avete la possibilità, finalmente, di ricevere la giusta attenzione dal partner.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 11 luglio 2024), grazie agli aspetti favorevoli della Luna vi sentirete molto meglio. In amore avrete a che fare con una Venere dissonante che preferisce le avventure temporanee alle relazioni solide e durature. Non abbiate fretta di chiudere le trattative.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, cercate di recuperare il ritardo e prendetevi del tempo per riposarvi e ricaricarvi. Purtroppo la dissonanza lunare può causare un po’ di stanchezza. Se avete dei problemi sul lavoro, ricaricatevi grazie all’amore.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, nel corso delle prossime ore di questo luglio 2024 vi renderete conto di esservi lasciati alle spalle la situazione peggiore. Vi siete tolti diversi pesi dallo stomaco, a questo punto nessuno può fermarvi. Niente ostacoli insormontabili o problemi di difficile soluzione.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 11 luglio 2024), molte persone nate sotto questo segno stanno attraversando un periodo fatto di contraddizioni. Forse doveva proteggersi dalle persone che non volevano sostenere più i suoi progetti e le sue iniziative. Dovreste prestare più attenzione al vostro corpo, l’amore richiede cautela in questo momento.

PESCI

Cari Pesci, la Luna sarà in opposizione. Alcuni problemi potrebbero ripresentarsi, forse a causa di difficoltà finanziarie. Non esitate a collaborare con persone che possono supportare il vostro percorso e progredire in questo momento.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 11 LUGLIO 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dello Scorpione: grazie agli aspetti favorevoli della Luna vi sentirete molto meglio.