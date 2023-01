Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 8 gennaio 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 8 gennaio 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, la prudenza deve farla da padrone, dovete riflettere tanto e poi parlare, venite da un periodo di frequenti scontri sia in amore sia nel lavoro. Purtroppo sarete costretti spesso ad alzare i toni di una discussione.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 8 gennaio 2023), non siete molto pazienti e vi inalberate subito e per poco. Gestite al meglio le situazioni e le problematiche che si presenteranno senza essere impulsivi e riflettendo maggiormente.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, state vivendo un buon fine settimana che per qualcuno sarà di vero amore e per altri di puro divertimento: vietato restare in casa durante le prossime ore. Divertitevi ma con attenzione.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, state vivendo delle giornate complicate, specialmente dal punto di vista fisico. E’ consigliabile andare a letto presto e non abusare del proprio corpo. Riposo. In questo periodo ci vuole riposo.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 8 gennaio 2023), sarà un weekend che rimette tutto in gioco, sia che una persona ricambi i vostri sentimenti sia che pensiate un’amicizia possa diventare qualcosa di più. State vivendo giornate di forza e qualcuno potrà vivere una relazione importante.

PESCI

Cari Pesci, state vivendo un weekend importante, molto delicato, cercate di non agire di impulso ma riflettete sulle cose. Attenzione se avete intenzione di chiudere una storia d’amore importante.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 8 GENNAIO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Sagittario: buon fine settimana che per qualcuno sarà di vero amore e per altri di puro divertimento.