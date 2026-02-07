Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 8 febbraio 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 8 febbraio 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, periodo di scelte. Niente di drammatico, ma non puoi più rimandare alcune decisioni, soprattutto sul lavoro. Il cielo ti sostiene se osi un po’ di più. In amore hai bisogno di equilibrio, ma ricordati che a volte l’equilibrio nasce anche dal confronto. I single sono affascinanti, le coppie devono chiarire ciò che non funziona senza paura.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 8 febbraio 2026), sei in una fase di trasformazione: qualcosa finisce, qualcos’altro inizia. Sul lavoro potresti chiudere una collaborazione o cambiare strategia. In amore sei magnetico, ma anche esigente. Se ami, ami tutto. Se qualcosa non ti convince, lo senti subito. Attenzione solo a non mettere alla prova chi ti vuole bene.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, cielo frizzante. Torna la voglia di libertà, viaggi, nuovi stimoli. Ottimo periodo per studiare, spostarsi, allargare gli orizzonti. In amore sei un po’ irrequieto: se una storia ti sta stretta, lo fai capire subito. Le coppie devono ritrovare entusiasmo, i single sono pronti a innamorarsi… ma senza gabbie.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, concreto e determinato. Il lavoro resta al centro: responsabilità importanti, ma anche soddisfazioni che arrivano con il tempo, come piace a te. In amore però devi fare attenzione a non mettere tutto in secondo piano. Chi ti ama ha bisogno di sentirsi parte del tuo progetto, non solo spettatore.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 8 febbraio 2026), creativo e fuori dagli schemi. Le stelle ti spingono a fare qualcosa di diverso, anche piccolo, ma tuo. Ottimo cielo per idee originali e collaborazioni alternative. In amore sei imprevedibile: oggi ci sei, domani ti chiudi. Cerca di spiegarti di più, soprattutto se l’altra persona non è del tuo stesso pianeta.

PESCI

Cari Pesci, sensibili e ispirati. Periodo ideale per l’amore, la creatività, tutto ciò che tocca il cuore. Sul lavoro segui l’intuito: ti porta lontano, anche se non subito. In amore sei romantico, ma occhio a non idealizzare troppo. La realtà può essere bellissima… se la guardi per quella che è.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 8 FEBBRAIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: sensibili e ispirati. Periodo ideale per l’amore, la creatività, tutto ciò che tocca il cuore.