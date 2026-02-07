Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 8 febbraio 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 8 febbraio 2026, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, finalmente si sbloccano situazioni che ti tenevano fermo, soprattutto sul lavoro. Hai voglia di fare, di dire, di chiarire… attenzione solo a non dire tutto insieme, perché rischi di essere un po’ troppo diretto. In amore: se c’è una persona che ti interessa, questo è il momento giusto per farti avanti. Le coppie resistenti rafforzano il legame, quelle traballanti… beh, qui si capisce se vale la pena continuare.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 8 febbraio 2026), sei uno che ama le certezze, ma il cielo ti chiede un piccolo salto di fiducia. Sul lavoro c’è qualcosa che cambia: nuovo ruolo, nuova idea, o semplicemente un modo diverso di affrontare le cose. In amore sei più sensibile del solito: hai bisogno di sentirti scelto. Se non arrivano risposte chiare, potresti chiuderti un po’. Parlare aiuta, anche se non è il tuo sport preferito.

GEMELLI

Cari Gemelli, finalmente la testa gira veloce (come piace a te) ma senza confusione. È un periodo ideale per contatti, messaggi, incontri, soprattutto per chi lavora con la comunicazione. In amore torna la voglia di leggerezza: flirt, dialogo, complicità. Le coppie di lunga data hanno bisogno di uscire dalla routine. Basta poco: una cena diversa, una risata in più.

CANCRO

Cari Cancro, cielo emotivo ma potente. Sei molto intuitivo e capisci le cose prima ancora che succedano. Sul lavoro puoi avere un momento di stanchezza, ma non è un blocco: è solo bisogno di riorganizzarti. In amore sei protagonista: chi è solo può fare un incontro che lascia il segno, chi è in coppia deve evitare di rimuginare troppo. Non tutti leggono nel pensiero come te.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 8 febbraio 2026), torna la voglia di brillare. Dopo un periodo in cui hai dato più di quanto ricevuto, adesso il cielo ti restituisce qualcosa. Lavoro favorito, soprattutto se devi esporti, parlare, guidare altri. In amore sei passionale ma anche un po’ orgoglioso: attenzione a non aspettare sempre che sia l’altro a fare il primo passo. Ogni tanto… scendi dal trono.

VERGINE

Cari Vergine, cielo interessante ma impegnativo. Sei molto concentrato sui dettagli, forse troppo. Il consiglio delle stelle è: non cercare la perfezione, cerca l’efficacia. In amore sei più riflessivo: se una storia non ti convince al 100%, potresti prendere le distanze. Le coppie solide però ritrovano dialogo e progettualità, passo dopo passo.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 8 FEBBRAIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Vergine: cielo interessante ma impegnativo. Sei molto concentrato sui dettagli, forse troppo.