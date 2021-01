Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 31 gennaio 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 31 gennaio 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, Venere in transito positivo porta ottime notizie in amore. In generale avete un cielo promettente in ogni aspetto: approfittatene. Sul lavoro molte situazioni si sbloccheranno prima del previsto. Dunque non temete e abbiate un altro po’ di pazienza. Potreste però nel frattempo aver rinunciato a qualcosa di prezioso e appagante.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, il mese di febbraio porterà una rivoluzione in amore. Arriveranno infatti parecchie novità, e non necessariamente tutte positive. Non fatevi trovare impreparati. Sul lavoro, è il momento di rinunciare alle cose non essenziali. Valutate con attenzione nuove opportunità e investimenti.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, giornata davvero sottotono in amore. Mantenete la calma, anche se non è colpa vostra. Attenzione inoltre ai rapporti nati con le persone sotto il segno della Vergine e dei Pesci. Potrebbero esserci litigi e tensioni. Sul lavoro siete molto determinati e disposti a tutto pur di ottenere ciò che volete. Occhio però a non fare passi falsi o farvi prendere dalla fretta.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, in quest’ultima domenica di gennaio potrete fare chiarezza su tante questioni in sospeso della vostra vita. Risolvete problemi in amore. Sul lavoro, cercate di prendervi più cura del nuovo progetto al quale lavorate da tempo e che adesso finalmente può vedere la luce. Credete di più in voi stessi.

ACQUARIO

Cari Acquario, in amore finalmente può nascere qualcosa di bello e inaspettato. Magari una storia improvvisa e fuori dagli schemi, come piace a voi. Sul lavoro, in alcuni giorni sembrate soddisfatti, in altri avete voglia di cambiamenti. Fate chiarezza con voi stessi. Avete tante idee brillanti che devono prendere forma.

PESCI

Cari Pesci, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, la Luna ancora in opposizione invita alla cautela in amore, soprattutto con i nati sotto il segno dei Gemelli, della Vergine e del Sagittario. I problemi non mancano neppure sul lavoro. Mantenete la calma perché comunque ci saranno belle soddisfazioni.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 31 GENNAIO 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Bilancia: ottime prospettive in amore.

