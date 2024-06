Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 30 giugno 2024 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 30 giugno 2024, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, Mercurio oggi è dalla vostra parte e vi porta a fare nuove amicizie e a stringere nuovi rapporti. Se la vostra relazione è in crisi allora cercate di risollevarla. Sul lavoro non sottovalutate le nuove proposte.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 30 giugno 2024), transito di Venere non proprio propizio, cari scorpione, e forse qualcuno di voi dovrà riflettere bene sulla propria situazione sentimentale. Sul lavoro state più tranquilli perché anche se concluderete un percorso, ne inizierete uno nuovo.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, anche se Venere è favorevole, oggi potreste trovarvi a discutere con qualche ex ma l’importante è restare calmi. Sul lavoro potrebbe esserci un piccolo ritardo ma niente panico.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, con Venere non più contraria, sono un po’ più accondiscendenti del solito. Sul lavoro chi ha un’attività in proprio che ha risentito della crisi, riceverà una bella notizia.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 30 giugno 2024), le prossime settimane sono da prendere con le pinze, soprattutto nei rapporti. In questi giorni bisogna mantenere una certa cautela anche sul lavoro. Puntate solo sui progetti per cui ne vale la pena.

PESCI

Cari Pesci, se una storia è piena di discussioni allora bisogna trovare una soluzione definitiva. Sul lavoro, chi ha avuto problemi con la propria attività, potrà ripartire da zero con un nuovo e soddisfacente percorso.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 30 GIUGNO 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Bilancia: con questo quadro astrale favorevole otterrete grandi cose in ogni campo.