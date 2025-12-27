Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 28 dicembre 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 28 dicembre 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, state vivendo una fase di equilibrio e serenità. Questo fine settimana di fine anno è ideale per risolvere questioni lasciate in sospeso e per rafforzare legami affettivi. Nel corso delle prossime ore sarà importante coltivare la pace interiore. Relax.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 28 dicembre 2025), state vivendo delle giornate intense e cariche di emozioni. Cercate di utilizzare questa energia per approfondire i rapporti più significativi e per affrontare eventuali difficoltà con determinazione e lucidità.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, nel corso delle prossime ore sarete protagonisti di un fine settimana particolarmente ricco di novità e stimoli. È importante mantenere il focus sui propri obiettivi e non disperdere energie. L’amore offrirà momenti di grande complicità.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, molti di voi potrebbero dover affrontare qualche imprevisto, ma la vostra tenacia sarà decisiva per superare gli ostacoli. Cercate di non sottovalutare il supporto degli affetti, fondamentali in questo periodo. Coraggio!

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 28 dicembre 2025), state vivendo un fine settimana creativo e ricco di idee originali. Questo è il momento giusto per mettere in pratica progetti innovativi e per esprimere la propria individualità. I rapporti personali ne trarranno beneficio.

PESCI

Cari Pesci, molti di voi nel corso delle prossime ore saranno particolarmente empatici e sensibili. Cercate di prendervi cura di voi stessi e di circondarvi di persone che trasmettono positività. Sarà un buon momento per rinsaldare legami affettivi importanti.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 28 DICEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Sagittario: fine settimana ricco di novità e stimoli.