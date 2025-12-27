Icona app
Ultimo aggiornamento ore 11:17
Home » Oroscopo
Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Domenica 28 dicembre 2025

di Giovanni Macchi
Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 28 dicembre 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 28 dicembre 2025, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, state affrondando questo fine settimana di fine anno con grande energia e voglia di agire. Cercate di incanalare questa forza in progetti concreti e di evitare decisioni impulsive, soprattutto in ambito sentimentale. Le relazioni potrebbero beneficiare di un ascolto più attento.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 28 dicembre 2025), il fine settimana che state vivendo sarà all’insegna della tranquillità e della stabilità. Questo è il momento ideale per risolvere eventuali incomprensioni familiari e dedicarsi al proprio benessere. Coraggio: datevi da fare.

GEMELLI 

Cari Gemelli, state vivendo un fine settimana particolarmente dinamico, ricco di stimoli e contatti sociali. Cercate di sfruttare queste occasioni per chiarire malintesi e rafforzare rapporti. Per quanto riguarda il lavoro, nel corso delle prossime ore potrebbero emergere nuove opportunità da cogliere al volo.

CANCRO

Cari Cancro, nel corso delle prossime ore di questa domenica di fine anno sarete particolarmente sensibili e riflessivi. Prendetevi cura delle emozioni e dedicate tempo a momenti di relax. Sarà importante evitare tensioni inutili nei rapporti personali.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 28 dicembre 2025), nel corso delle prossime ore di questo fine settimana di fine anno potrete contare su una buona dose di carisma e vitalità. Questo weekend sarà favorevole per mettersi in mostra e ottenere riconoscimenti, soprattutto in ambito lavorativo. Servirà diplomazia in amore.

VERGINE

Cari Vergine, state vivendo un periodo di grande riflessione e organizzazione. Le stelle invitano a pianificare con calma e a non farsi prendere dall’ansia. È importante dedicare attenzione anche ai rapporti familiari.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 28 DICEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Ariete: state affrontando questo weekend con grande energia e voglia di agire.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA
Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
