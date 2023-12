Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 24 dicembre 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 24 dicembre 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, per voi sarà una giornata molto importante in amore, in questo Natale potrete ritrovare la serenità perduta. Sul lavoro arrivano nuove proposte e avete tanta voglia di fare bene: valutatele con calma, analizzando pro e contro.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 24 dicembre 2023), per voi sarà una giornata molto favorevole in amore, con Venere positiva che vi entusiasma e vi protegge. Sul lavoro è un periodo di crescita, potete fare nuove conoscenze e incontri importanti per progredire nella carriera.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, in questa vigilia di Natale le acque sono agitate in amore. Attenzione alle polemiche che sorgeranno intorno a voi, magari perché qualcuno è invidioso del vostro successo. Sul lavoro agite dunque con i piedi di piombo e senza fretta, guardandovi attorno. Non è il momento di scelte azzardate.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, questa Luna favorevole in amore vi permette di risolvere stress e tensioni. Sul lavoro sono giorni di festa e quindi di riposo, ma voi saprete anche trovare forza per andare dritti per la vostra strada e potranno arrivare belle novità. Siete infatti stanchi della solita routine.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 24 dicembre 2023), sarà una giornata positiva in amore: se ci sono state delle tensioni potete riappacificarvi e chiarire. D’altronde a Natale siamo tutti più buoni! Sul lavoro cercate di staccare un po’ la spina e non caricarvi di troppi impegni.

PESCI

Cari Pesci, sarà una giornata nella quale non dare adito a nuovi conflitti, visto che ultimamente non fate altro che polemizzare. In questo Natale sarete pensierosi, forse vi manca qualcuno di speciale. O qualcosa. Sul lavoro arriveranno belle novità, preparatevi per tempo.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 24 DICEMBRE 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Capricorno: potete togliervi belle soddisfazioni. Fatevi trovare pronti.